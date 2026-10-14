Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar

'Prin încheierea din data de 21.10.2026, pronunțată în dosarul nr. 43.697/3/2026 al Tribunalului București, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul - inculpat C.C. împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligații stabilite pe durata măsurii controlului judiciar și a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluția este definitivă', se arată în decizia tribunalului.

Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, măsură prelungită de două ori de către procurori. De fiecare dată, acesta a contestat decizia procurorilor, fără să aibă succes.

'Mi-am susținut cauza și sper că, de data asta, să mi se ridice controlul judiciar. Voi depune de fiecare dată (contestații în instanță - n.r.) pentru că mă consider nevinovat. Noi am venit cu argumentele noastre juridice, este vorba de Comisia de drepturi și libertăți. Vreau să pot să-mi duc mandatul la capăt, fără să am acest control judiciar. Nu am niciun alt proiect mai mare pentru viața mea și mai important decât Primăria Capitalei. Deja am părăsit țara de trei ori până acum. Nu fug, nu sunt genul care să aibă bani ascunși sau resurse', a spus miercuri Ciucu, la ieșirea din sediul tribunalului.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.