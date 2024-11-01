Ciucu: 102 kilometri de rețea de termoficare, reabilitați în acest an; vreau să ajungem la 150-200 km/an

'Anul acesta am depășit 102 kilometri. Nu vă zic câte ședințe cu constructorii, sunt 18-20 de loturi, nu vă zic câte tronsoane, nu vă zic câte probleme administrative, financiare a trebuit să depășim pentru a menține ritmul, pe care vreau chiar să îl creștem, pentru că vor urma și alte proiecte și alte șantiere. Dacă e nevoie ca acesta să fie un mandat de sacrificiu, fie, o să îl accept ca atare, dar cineva trebuie să se ocupe în țara asta și de orașul acesta și de infrastructură. Acesta este adevărul. Chiar dacă este inconfortabil de multe ori să ai șantiere în oraș, nu se poate fără, pentru că șantierele sunt importante', a afirmat el, într-o conferință de presă susținută la Primăria Capitalei.

Ciucu a adăugat că a avut numeroase întâlniri cu primarii de sector și constructorii în vederea predării amplasamentelor. Unii edili nu aveau încredere în capacitatea constructorilor de a efectua lucrările în intervalul de timp anunțat.

'Deși erau bani, deși erau proiecte, nu erau predate amplasamentele. Și am dus muncă de lămurire cu primarii de sector să ne dea amplasamentele. Aici se ajunsese. Proiecte întârziate de doi-trei ani, neîncepute, pentru că de multe ori constructorii nu erau serioși, își asumau contracte și primarii de sector ziceau 'Eu știu ce capacitate are acest constructor. Nu îi dau, pentru că stă cu șantierul'. Și cred că am avut zeci de ore de întâlniri și cu primarii de sector și cu constructorii pentru predarea de amplasamente', a precizat Ciprian Ciucu.

Primarul vizează reabilitarea a 150 - 200 de kilometri de rețea în fiecare an. El a menționat că în 2020 și 2021 au fost reabilitați câte 15 kilometri, în 2022 au fost modernizați 12 kilometri, iar în 2023 s-a ajuns la 37 de kilometri. În 2024 au fost înlocuiți 56 de kilometri, iar în 2025 s-a ajuns la aproximativ 60 de kilometri.

'Vreau să ajungem undeva la 150 de kilometri pe an. Poate chiar 200, dar aici contează foarte mult cât de serios este constructorul. Contează ce capacitate financiară ai. A trebuit să mediez inclusiv relația dintre diriginții de șantier, care fac situații târziu și prost, și oamenii din Primărie care nu le primesc. (...) Am dat dispoziție de primar ca aceste monitorizări în șantier să se facă de mână, funcționarul public cu dirigintele de șantier', a indicat el.

Ciucu a subliniat importanța lucrărilor de reabilitare, în condițiile în care conductele au o vechime de 50-60 de ani. Potrivit acestuia, pierderile de energie din sistem au fost de 41% în 2025 și au scăzut la 38% în 2026, datorită lucrărilor de modernizare.

'A început să se vadă în rețea că scad cu 3-4% pierderile, ceea ce e important, ca procent, pentru că înseamnă zeci sau sute de milioane de lei, în timp. Trebuie să continuăm pe acest drum al investițiilor. De aceea, continui investițiile în termoficare, de aceea avem șantiere, de aceea mă văd cu toate băncile posibile ca să luăm bani. Și bani europeni, aici a lucrat bine Primăria Capitalei, dar și bani adiționali pentru cofinanțare, pentru a continua cu aceste șantiere, pentru a scădea aceste pierderi', a explicat el.

Conform lui Ciucu, până în prezent, s-a înlocuit 25% din rețeaua primară, cea care generează, de altfel, cele mai mari pierderi de agent termic. În ceea ce privește rețeaua secundară, aceasta a fost modernizată în proporție de 11%.

Până în 2020, Primăria Capitalei nu a investit în reabilitarea rețelei de termoficare, a indicat el.

'Mulți primari au zis 'Lasă că merge și așa. Nu mai sap orașul'. Au făcut cel mai lung cârnat din lume, au făcut multe alte lucruri. Un astfel de sistem de termoficare trebuie în fiecare an să fie reparat, să fie înlocuite conducte, pentru ca să nu ajungem să avem șantiere în tot orașul, ca să nu sucombe sistemul. La un moment dat trebuiau să fie reparate. Au 50-60 de ani', a susținut primarul general.