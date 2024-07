Claudiu Năsui: Singura soluţie pentru TAROM este găsirea de investitori privaţi

”Încetarea grevei piloţilor de la TAROM nu înseamnă că problemele companiei au fost rezolvate sau au dispărut peste noapte. USR cere conducerii TAROM să anunţe stadiul de implementare al planului de restructurare al companiei, în baza căruia a primit încă 100 de milioane de lei ajutor de stat din banii contribuabililor români, în luna mai anul acesta. Planul de reorganizare este ţinut secret. Deocamdată, Ministerul Transporturilor a publicat doar un minirezumat, când s-a adoptat hotărârea de guvern pentru ajutorul de salvare şi care nu arată termene şi acţiuni clare”, spune USR într-un comunicat.

Potrivit formaţiunii, xompania, în ultimii 17 ani, a fost tot timpul pe pierderi. În total, acestea au depăşit 55 de milioane de euro. Dar, în ciuda acestei situaţii, TAROM a continuat să fie un loc pentru plasarea pilelor de partid pe salarii mari.

”Compania, controlată politic, a mers din rău în mai rău. Dar asta nu a împiedicat şefii companiei de stat să ia de fiecare dată banul gros. Anul trecut, şefii Tarom au primit, fiecare, peste 36.000 de lei/lună (brut). Iar membrii consiliului de administraţie, numiţi politic fără atribuţii executive, încă 12.500 de lei/lună (brut)”, afirmă deputatul USR Claudiu Năsui.

”Consiliul de Administraţie al TAROM este eminamente politic. Jumătate dintre membrii Consiliului de Administraţie vin pe filieră PSD, cealaltă jumătate de la PNL. Şi tot o stranie coincidenţă este că preşedintele Consiliului de Administraţie vine de la PSD Timiş, organizaţia din care face parte şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Consiliul a fost desemnat luna trecută, sub supravegherea superagenţiei înfiinţate de Marcel Ciolacu AMEPIP, care în teorie ar fi trebuit să eficientizeze companiile de stat. În practică, este încă o sinecură pentru băieţii conectaţi politic care să mai ia salarii de lux de la stat”, mai arată USR.

„În companiile de stat nu există niciun interes să fie oprită hoţia, dimpotrivă, are loc în conivenţă cu politicul. Singura soluţie pentru TAROM este găsirea de investitori privaţi. Asta este soluţia pe care am implementat-o cu succes cât timp am fost ministru al Economiei. Am căutat şi am găsit investitori privaţi pentru Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte, care putea ajunge la fiare vechi sau, mai rău, putea rămâne companie falimentară de stat”, conchide Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.