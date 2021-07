Clotilde Armand: ”PSD şi afacerişti apropiaţi de Liviu Dragnea vor să pună mâna pe Baza Cireşarii!”

Edilul a adăugat că anul trecut a avut o întâlnire cu ministrul Educaţiei şi a fost stabilită o modalitate prin care Primăria să preia această bază sportivă, însă a apărut „peste noapte” un binefăcător care vrea să sponsorizeze baza sportivă Cireşarii, în ciuda demersurilor primăriei. „Respectivul are legături cu afacerea Tel Drum şi ferma Periş, cel care ducea datoriile PSD în Cipru”, a adăugat Armand.

„PSD şi afacerişti apropiaţi de Liviu Dragnea vor să pună mâna pe Baza Cireşarii!

În nenumăratele discuţii purtate cu locuitorii Sectorului 1, aceştia s-au plâns că Baza Sportivă Cireşarii se află într-o fază avansată de degradare, în timp ce copiii şi tinerii au puţine locuri unde să facă sport şi mişcare în aer liber. Mai mulţi primari au încercat să preia complexul de la Ministerul Educaţiei în administrarea Primăriei Sectorului 1. Toţi s-au izbit de ceva. Se numeşte PSD. Da, toţi cei care au refuzat să predea această bază au fost miniştri PSD. Nume grele precum: Ecaterina Andronescu, Liviu Pop, Mihnea Costoiu şi chiar Liviu Dragnea (există un act de la Ministerul Dezvoltării din epoca Dragnea care spune că nu se poate preda această bază către primărie). O să citiţi mai jos de ce este importantă această precizare.

Anul trecut am avut o întâlnire cu Ministrul Educaţiei şi am stabilit împreună modalitatea prin care Primăria Sectorului 1 să preia Baza Sportivă Cireşarii. Şi ce să vezi? A apărut ’’peste noapte’’ un binevoitor care vrea să ’’sponsorizeze’’ Baza Sportivă Cireşarii în ciuda solicitărilor şi a demersurilor făcute de Primărie. Astăzi a fost şedinţa Consiliului de Administraţie de la Cireşarii unde a apărut acest ’’binefăcător’’. Am fost curioasă să aflu cine este.

Şi ce să vezi? Respectivul are legături cu afacerea Tel Drum şi ferma Periş, cel care ducea datoriile PSD în Cipru.

Iată faptele:

- Societatea Eadoris Romania a fost reprezentată astăzi în Consiliul de Administraţie al bazei „Cireşarii” de Laurenţiu Claudiu Barbu. Îl ştiţi din presă, după ce a fost audiat de procurori în legătură cu relaţiile de afaceri pe care le-a avut cu Tel Drum.

- Acesta a fost subiectul unor dezvăluiri jurnalistice privind dispariţia a 21.500 de porci din rezerva de stat şi falimentul Romsuintest Periş, de care au profitat firmele din anturajul lui Liviu Dragnea.

- În 2010, după ce Liviu Dragnea a fost numit secretar general al PSD, Laurenţiu Claudiu Barbu a ajutat PSD să scape de o datorie de patru milioane de lei pe care a mutat-o în Cipru şi la o firmă din Dâmboviţa.

Acest domn a vrut să ’’sponsorizeze’’ fără niciun fundament Baza Sportivă Cireşarii.

Imediat ce am aflat aceste informaţii l-am sunat pe ministrul Educaţiei să-l avertizez despre situaţie. Am primit promiunea acestuia că nu validează nici o decizie luată astăzi de CA Cireşarii privind propunerea de sponsorizare făcută de această firmă şi este de acord cu mine. De asemenea, am stabilit împreună o întâlnire săptămâna viitoare să lămurim pentru totdeauna cum poate prelua Primăria Sectorului 1 şi redeschide cât mai repede Baza Sportivă Cireşarii.

În loc de concluzie:

PSD a reuşit să ţină închisă această importantă bază sportivă a Capitalei zeci de ani în loc să fie reabilitată de către Primăria Sectorului 1 şi redată circuitului sportiv. Noi vom redeschide acest parc şi vom pune capăt intereselor imobiliare.

P.S.: Acum înţelegeţi dimensiunea jafului de la Sectorul 1 şi de ce vor unii referendum pentru demiterea mea? Acesta este doar un nou episod prin care am reuşit să-i oprim”, a scris Clotilde Armand, joi pe Facebook.