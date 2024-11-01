Comitetul Politic al USR a decis să nu susțină Cabinetul Veștea. Dominic Fritz: Un Guvern de pe Temu

''Pe lângă PSD, Guvernul Veștea ar trebui să strângă voturile a peste 100 de traseiști și trădători. Un Guvern de pe Temu: de proastă calitate și care ar costa scump pe români. Un Guvern care nu are susținerea cetățenilor, nu o va avea nici pe a noastră. USR tocmai a decis asta în unanimitate în Comitetul Politic, unde se reunesc peste 150 lideri din toată țară. În orice scenariu, vom continua să livrăm rezultate pentru români, așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an. Ori ca parte a unui Guvern minoritar, ori din opoziție'', a scris Fritz pe Facebook.

Potrivit acestuia, România are nevoie de curaj, nu de combinații.

''Sunt mândru de USR și de toți cei care sunt de partea bună a istoriei în aceste zile clarificatoare'', a transmis el.

Comitetul Politic al USR s-a reunit miercuri, în ședință, pentru a oficializa punctul de vedere adoptat deja de Biroul Național în ceea ce privește nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Printr-o rezoluție adoptată duminica trecută, în unanimitate, Biroul Național al USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că partidul nu a fost informat în prealabil asupra acestei decizii.

'Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un Guvern cu PSD. Un Guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea', a precizat sursa citată.