Corlățean, după întâlnirea cu Grindeanu: O discuție ce rămâne între noi; toate la vremea lor și se vor afla

'Am avut o discuție. Asta este o discuție care rămâne între noi și în care se spun lucruri pe nume', a spus Corlățean la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă rămâne în PSD, acesta a menționat: 'Eu din politețe stau de vorbă cu dumneavoastră, că știți că eu respect presa și când spune lucruri incorecte despre mine, de tipul 'omul rușilor', 'omul chinezilor' și alte lucruri și faptul că există proiecte alternative de rupere a partidului, de plecat, de pilotat, au fost lucruri incorecte și neadevărate. (...) Dar stau de vorbă din politețe și din respect pentru presă cu dumneavoastră, dar lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi. (...) Deci, toate la vremea lor și se vor afla'.

El a afirmat că ceea ce era de spus a spus public și și-a asumat public niște lucruri.

'Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid și întotdeauna eu n-am făcut rău niciunui coleg, nici vizibil, nici invizibil, iar critica politică trebuie înțeleasă ca o critică politică. Faptul că mi s-a făcut rău de-a lungul anilor este o realitate, dar am dus-o pe picioarele mele. (...) Vă spun foarte clar: ați uitat ce a însemnat acest partid, care este un partid social-democrat. Și e un bun câștigat pentru România existența unui partid social-democrat puternic, mai ales într-o astfel de perioadă complicată. E o necesitate absolută. Și că avem niște rădăcini care sunt românești. Am spus-o adesea, PSD în România nu e un PSD din Norvegia sau Suedia, este un Partid Social Democrat în România, iar poporul român are niște rădăcini, inclusiv cele creștine, care au reprezentat un punct de stabilitate și de continuitate. Nu poți să negi aceste rădăcini și valori, pentru că altfel am aduce în derizoriu un Partid Social Democrat care este în România, iar românii se raportează la acest partid', a declarat Corlățean.

Acesta a adăugat că una dintre mizele strategice este ca PSD să redevină ce a fost, 'dar mai mult decât a fost', pentru că societatea s-a schimbat și trebuie să se adreseze unei categorii mult mai largi de electorat.

'Miza strategică - și bătălia strategică în anii care vor urma - nu este o bătălie politică între USR sau PNL cu AUR, că n-au treabă și nu electoratele sunt cele care sunt sincrone, ci între PSD și AUR. Și cine n-a înțeles și s-a jucat cu cuvintele, făcând tot felul de afirmații legate, de exemplu, de proiectul meu, s-a făcut că nu înțelege. Miza strategică a României este ca PSD să nu fie mic și să lase pe altcineva să domine scena politică românească. (...) S-a schimbat în profunzime societatea, iar oamenii au și alte tipuri de așteptări. PSD nu s-a adresat unei societăți în schimbare, nu s-a adresat tinerilor cu adevărat. Din datele pe care le am eu, de exemplu, undeva la 4% din tinerii sub 35 de ani ar vota astăzi PSD. Așa cum stau lucrurile astăzi, PSD, practic, nu are viitor. (...) PSD trebuie să găsească niște soluții care să relanseze un partid care este istoric. (...) Congresul va decide, partidul va decide care este viitorul', a conchis acesta.

Luni, senatorul PSD Titus Corlățean a anunțat că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, 'întotdeauna în PSD, la bine și la greu', menționând că proiectul de a candida la președinția partidului 'nu este fezabil', în condițiile în care formațiunea 'nu mai are o viață politică democratică vie'.