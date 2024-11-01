Corlățean: Moțiune de rezoluție pe tema Tezaurului României de la Moscova, depusă la APCE - Strasbourg

'Am lansat la Strasbourg ideea dezbaterii la nivel european a subiectului Tezaurului Românei trimis la Moscova în Primul Război Mondial și nerestituit nici de autoritățile sovietice și, ulterior, nici de cele ale Federației Ruse, la mai bine de un secol de la acel moment. (...) Moțiunea a fost susținută, la momentul depunerii, de 25 de parlamentari europeni din diverse țări', a scris Corlățean, joi, pe Facebook.

Biroul APCE de la Strasbourg a direcționat moțiunea Comisiei juridice pentru desemnarea unui raportor al temei, Comisia a lansat procedural apelul pentru depunerea candidaturilor pentru raportor, desemnarea oficială urmând să aibă loc, cel mai probabil, la reuniunea din decembrie.

'Reuniunea de ieri mi-a permis însă să prezint deja colegilor europeni istoria pe scurt a Tezaurului României de la Moscova, a importanței și sensibilității subiectului pentru națiunea română, dar și pentru standardele democratice ale Consiliului Europei. A fost utilă această oportunitate pentru sensibilizarea deputaților europeni încă de la acest stadiu. Vă voi ține la curent cu evoluțiile', a transmis Corlățean.

El speră în cooperarea Ministerului român de Externe și a Băncii Naționale, pe sprijinul profesorului Ioan Scurtu, a academicianului Ioan - Aurel Pop, a altor istorici și specialiști în domeniu.

'Drumul este lung, l-am început la nivel european acum (după un demers cu conținut similar efectuat în alți ani și la Parlamentul European de la Bruxelles), dar sediul acestui tip de materie este mai bine plasat la noi, la Consiliul Europei, mai ales că presupun că în viitor, cândva, Rusia va dori să se întoarcă la Consiliul Europei. Fac acest lucru inclusiv datorită absenței totale a menționării acestui obiectiv în pseudo-programul de guvernare/ pseudo-capitolul de Politică externă prezentat zilele trecute de candidatul la portofoliul Externe, Oana Țoiu (o greșeală impardonabilă) și superficialității demonstrate de actorii politici din coaliția de Dreapta PNL-USR-UDMR în tratarea acestui tip de subiecte esențiale pentru națiunea română', a adăugat Corlățean.