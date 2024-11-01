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Grindeanu: Sunt alături de pensionarii României, care au dus poate cea mai grea povară a austerității

| 01 oct, 18:19

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, într-un mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, că indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată și că este alături de pensionarii României, 'cei care au dus poate cea mai grea povară a austerității'.

 

'Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării, așa cum cer aproape 90% dintre români. Astăzi, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sunt alături de pensionarii României, cei care au dus poate cea mai grea povară a austerității. De doi ani, pensiile sunt înghețate, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Nu este normal și nu este drept', a scris Grindeanu pe Facebook.
El a adăugat că respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate, iar indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată.
'Avem nevoie de un Guvern care să înțeleagă că demnitatea oamenilor care au clădit această țară este mai presus decât contabilitatea obtuză', a subliniat Grindeanu.

 

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