Costreie despre acuzațiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu: Nu mă simt confortabil, dar nu l-am ales eu
Ministrul propus pentru Educație și Cercetare, Sorin Costreie, a declarat, luni, referitor la acuzațiile de plagiat aduse colegului său de Cabinet Radu Marinescu, că nu se simte 'confortabil', dar faptul că apar astfel de situații este o 'problemă de meritocrație' și o 'problemă în sistemul de învățământ'.
Întrebat cum vede faptul că Radu Marinescu, propus ministru al Justiției, este acuzat că și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat, Costreie a spus: 'Nu mă simt confortabil, dar nu l-am ales eu'.
'Ce jurisdicție am eu peste Ministerul Justiției? Nu este alegerea mea. Susțin legea. În măsura în care va exista o decizie judecătorească sau se va întâmpla ceva, vom vedea. Asta vă spun: nu mă simt confortabil. Susțin că trebuie să avem un învățământ meritocratic și, în genere, societatea trebuie să devină meritocratică. Or, aici, în clipa în care avem astfel de probleme, cred că e o problemă de meritocrație și o problemă în sistemul de învățământ, dar și în societate ca atare', a afirmat Costreie.
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