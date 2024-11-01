Marian Neacșu: Deocamdată prefer funcția de ministru de Interne și am să-mi fac datoria foarte bine

Marian Neacșu a fost întrebat dacă a ieșit din calculele pentru șefia Curții de Conturi în momentul în care a acceptat să preia funcția de ministru de Interne.

'Nu știm când vor avea loc procedurile pentru desemnarea șefiei Curții de Conturi. Pot să vă spun că îmi voi face foarte serios, cum am făcut peste tot, treaba aici, la Ministerul de Interne și în măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate ca să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinției Curții de Conturi mă gândesc în mod foarte serios', a spus acesta la Palatul Parlamentului.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă ar fi preferat mai degrabă funcția de președinte al Curții de Conturi decât pe cea de ministru de Interne.

'Nu. Deocamdată prefer funcția de ministru de Interne și am să-mi fac datoria foarte bine', a susținut Neacșu.