Costreie: Problema e acest hău din interiorul României; diferența între rural și urban trebuie estompată

Ministrul Educației a participat, la Palatul Cotroceni, alături de președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu, la deschiderea celei de-a VI-a ediții a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, organizat de Federația Forumul Tinerilor din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Uniunea Studenților din România.

'Uitându-mă în sală mă simt mult mai bine și simt ceea ce n-am reușit să fac în aceste zile, și anume să mă duc la curs și regret, o să recuperez, pentru că au venit o serie de probleme importante. Vreau să mulțumesc personal domnului președinte și domnului premier că au înțeles imediat și sunt alături de educație și problemele pe care le avem, vorbim de violență în școli. (...) Vreau să vă spun că din școli singure aș vrea să le transformăm în școli sigure', a afirmat Costreie.

El a menționat că are o experiență de 30 de ani de profesorat, în spațiul academic, dintre care mai mult de 10 ani în diaspora și s-a întors în țară în 2008.

'M-am întors în 2008 cu multă speranță și în patru luni a venit criza. Mi s-a redus salariul, și așa mic, de lector și a trebuit să dau foarte multe meditații, dar să nu trecem pe acest registru. Nu regret și am venit, pe de o parte, și din motive personale, dar pentru că proiecția pe care mi-o făcusem acolo mă arăta un cercetător și profesor decent, dar am simțit că în țară am mult mai multe de făcut. Și acum, două lucruri: să aveți încredere și să aveți răbdare. Și atâta timp cât vă identificați cu românii de pretutindeni, deci că sunteți români, că sunteți aici, că sunteți acolo și că România vă este acasă, indiferent unde sunteți, părerea mea e că sunteți ceea ce trebuie', le-a transmis Costreie tinerilor din diaspora.

Potrivit acestuia, o urgență națională este reducerea diferențelor de dezvoltare dintre rural și urban.

'România pe care o știm noi este mult mai aproape de ceea ce era afară acum câțiva ani și cu toții, cei de față, am luptat ca acest afară să fie înăuntru. Problema pe care o văd astăzi este că, de exemplu, și e foarte simplu, regiunea București-Ilfov, dacă vă uitați la PIB-ul pe cap de locuitori, este peste regiunea Berlin-Brandenburg, este un fapt economic, știu, n-o să vă vină să credeți, sunt mai multe fapte de acest tip. Problema este acest hău care se naște și crește în interiorul României. România normală din România este mult mai aproape de România de afară, dar România rămasă în urmă din România, România cu toaleta în fundul curții, România copiilor care nu au ce să mănânce când se duc la școală și o Românie rurală și cu multe dezavantaje pentru cei care sunt acolo, este mult mai departe de noi și cred că trebuie să ne dăm seama de acest hău', a arătat ministrul.

Costreie le-a adresat tinerilor invitația de a veni la minister, menționând că are nevoie de oameni cu experiență în domeniile juridic, IT și AI, achiziții.

'Deci sunt multe de făcut, veniți cu încredere și o să vă fac și prima ofertă, pentru că, deși ne-am instalat acum două zile, eu încă n-am reușit să îmi fac cabinetul și să restructurez ministerul. Și vorbesc cât se poate de serios: caut oameni cu experiență și background juridic, IT și AI, chiar achiziții, care oricum sunt o problemă cam în toate ministerele și în multe alte domenii. Vă aștept și vă promit că o să mă uit cu cea mai mare atenție la CV-urile dumneavoastră în condițiile pe care le avem acum. În 2026 eram secretar de stat și aveam patru consilieri, acum sunt ministru și am trei. Nu discut, dar cu ce avem trebuie să facem tot ce putem. De ce? Ca să facem această Românie din afară care încă e un miraj să fie România dinăuntru și v-am spus: România dinăuntru trebuie să fie cât mai unită și acest condensator de tensiune socială care este azi ruralul și urbanul, mediile avantajate și cele dezavantajate, trebuie estompat, pentru că asta ne va da peste cap total societatea și toate visurile și planurile pe care le avem noi pentru România', a mai spus Costreie.

În cadrul Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, peste 150 de tineri din România și din diaspora vor participa, timp de șase zile, la activități dedicate identificării unor soluții concrete la problemele care îi privesc, urmând să dezvolte propuneri concrete de schimbări legislative pe teme de la educație și piața muncii, până la justiție și relația cu diaspora.