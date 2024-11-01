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Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului

| 26 aug, 18:41


Cristian Trăilă a anunțat, miercuri, că a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

 

'Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări: sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Sunt, de asemenea, conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcția de secretar general adjunct al Guvernului', a scris Trăilă, pe Facebook.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au informat că au dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă pentru 'complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite'

 

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