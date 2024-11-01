Cseke Attila: Dacă toate documentațiile sunt în regulă, nu vom pierde niciun euro la Ministerul Dezvoltării





'PNRR se închide astăzi. La Ministerul Dezvoltării, termenul s-a închis ieri. După cum știți, documentațiile se mai pot încărca în sistem până pe 7 septembrie, dată după care vor fi analizate. Pe baza acestei evaluări, investițiile se vor închide și se vor putea deconta la Ministerul Dezvoltării. Pot să vă dau astăzi o știre: din ceea ce s-a depus până pe 30 august, când s-a închis sesiunea PNRR pe investițiile Ministerului Dezvoltării, dacă toate documentațiile sunt în regulă din punct de vedere tehnic și financiar, ne vom atinge toate țintele asumate în PNRR. Nu vom pierde niciun euro la Ministerul Dezvoltării', a declarat ministrul Cseke Attila.



La Ministerul Sănătății, a arătat Cseke, luni este ultima zi de centralizare a documentelor, care trebuie transmise ulterior către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) până în data de 7 septembrie.



'În urma analizării acestora, vom putea da un verdict final. Săptămâna trecută, Parlamentul a votat proiectul de lege privind procedurile de închidere a PNRR. Acesta conține un articol care stipulează că, pentru toate componentele PNRR unde investițiile nu se finalizează cu recepții conform prevederilor legale, proiectele vor putea continua prin finanțare proprie. În cazul unităților administrativ-teritoriale (UAT), fiind vorba despre bugete locale, condiția este ca investițiile să fie finalizate prin finanțare locală până la sfârșitul acestui an. În asemenea condiții, sumele acordate inițial din tranșa europeană vor fi preluate de la bugetul de stat, deci aceste investiții nu se vor pierde. În schimb, dacă până la sfârșitul anului nu se reușește finalizarea lucrărilor, atunci beneficiarii vor trebui să restituie fondurile europene pe care le-au primit. Avem mii de astfel de lucrări în PNRR. În momentul în care vom declanșa procedura de închidere a acestor investiții, vom putea vedea ce documente s-au depus și care este calitatea construcțiilor. Întotdeauna trebuie să avem un proces-verbal de recepție la care participă specialiști din sistem, inclusiv inspectori de la Inspectoratul de Stat în Construcții, și abia atunci ne vom putea pronunța', a explicat Cseke Attila.



Potrivit acestuia, la Ministerul Dezvoltării, primul apel de proiecte prin PNRR a fost lansat la 1 aprilie 2022, iar beneficiarii au avut la dispoziție trei ani din momentul în care au semnat contractele de finanțare.



'Cine nu a reușit să finalizeze aceste lucrări va mai avea la dispoziție patru luni, dar de data aceasta pe buget local, pentru a duce la bun sfârșit investițiile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci banii vor trebui restituiți. Este o reglementare aplicabilă la nivelul întregii Uniuni Europene: dacă nu ai reușit să finalizezi lucrarea din fondurile alocate, sumele trebuie returnate. Parlamentul a mai acordat o șansă prin posibilitatea finalizării acestor lucrări pe contribuție proprie și eu cred că multe autorități locale vor reuși să închidă aceste investiții până la sfârșitul anului, apelând la cofinanțări din bugetul local', a conchis ministrul interimar.

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