Cseke Attila: Trebuie evitate creşteri de taxe şi impozite; este nevoie de raţionament şi echilibru

"UDMR a tras semnale de alarmă, în ultimul an şi jumătate, privind măsurile adoptate de către Guvern. Ştiam că situaţia financiară nu este roză şi această situaţie nu va permite creşteri importante de salarii în 2025. Acum însă este nevoie de măsuri cu cât mai puţine efecte negative, fără scandal politic şi soluţii, în primul rând. Trebuie evitate creşteri de taxe şi impozite. În loc să redăm discuţii din şedinţa de coaliţie, acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de mult raţionament şi echilibru. Recomand tuturor colegilor de la masă să ne concentrăm pe găsirea de soluţii spre binele României", a transmis Cseke Attila, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Reprezentanţii USR care participă la consultările privind programul de guvernare au nemulţumiri legate de discuţiile privind bugetul şi creşterea unor taxe.

"Am fost la o întâlnire a preşedinţilor de partide pro-europene pentru o discuţie pe buget cu domnul ministru al Finanţelor, Marcel Boloş. Am aşteptat un moment al adevărului, pentru că în grupul de negociere privitor la programul de guvernare am tot abordat problema bugetului şi am primit promisiuni ferme din partea secretarilor de stat de la Ministerul Finanţelor care au participat că vom primi draftul de buget pe anul viitor. Am aşteptat vineri şi sâmbătă acest proiect şi nu am primit nimic", a declarat fostul ministru Cristian Ghinea, la Parlament.

Potrivit acestuia, ministrul Boloş "a aruncat cu nişte cifre" în care reprezentanţii USR "nu pot avea încredere" şi pe care le consideră "subevaluate faţă de nivelul real al cheltuielilor".

Ulterior, preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Daniel Suciu, a susţinut că "matematica parlamentară" care va fi aplicată din 21 decembrie, când urmează să fie învestit noul Legislativ, permite o majoritate partidelor pro-europene atât cu USR, cât şi fără acest partid.

"Matematica parlamentară din 21 decembrie permite o majoritate atât cu USR, cât şi fără USR, dar este doar o chestiune tehnică, de matematică", a declarat Suciu, la Palatul Parlamentului.