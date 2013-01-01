Csoma Botond despre posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură: Luăm în calcul și în acest scenariu

'În fiecare zi avem un pachet de reforme. Referitor la comasarea localităților, ne-am exprimat punctul de vedere. Nu suntem împotriva reformei, dar credem că nu se poate face în acest mod. Vă reamintesc, prima dată, au vorbit colegii noștri de la PSD de 1.500 (locuitori), după aia de 3.000, după aia de de 5.000, după aia de 10.000, nu mai știam, în fiecare zi era un alt număr. Credem că nu se poate reduce această reformă numai la un criteriu numeric. Am spus-o de mai multe ori, trebuie să luăm în considerare și particularități istorice, geografice și etnice. Spun în numele unei comunități de peste un milion de maghiari în această țară. Are România și angajamente internaționale - Convenția privind protecția minorităților naționale inițiată de Consiliul Europei, semnată și ratificată de România. Articolul 16 spune că nu se pot schimba limitele administrativ-teritoriale ale unei localități, dacă această modificare duce la o schimbare în detrimentul ponderii comunității etnice din acea localitate. Deci, credem că și aceste elemente trebuie luate în considerare', a explicat Csoma Botond, la Parlament.

El a subliniat că UDMR nu este de acord cu asumarea răspunderii pe reforma administrativă.

'Nicidecum nu suntem de acord ca această reformă să se facă prin angajarea răspunderii Guvernului. Cred că trebuie să elaborăm un proiect cu participarea clasei politice, cu participarea specialiștilor, să avem un proiect, după aceea să dezbatem acest proiect în Parlamentul României și să ajungem la o concluzie. Nu suntem împotriva reformei. Sigur, structura administrativă a României este învechită, pentru că a fost făcută de Ceaușescu în 1968. Deci, nu spunem că nu trebuie să facem nimic. Dar (...) am văzut un heirupism...', a completat deputatul UDMR.

Potrivit acestuia, trebuie făcută o analiză pe fiecare zonă istorică, geografică.

Întrebat dacă, în cazul în care Guvernul își va angaja răspunderea pe reforma administrativă, UDMR va iniția sau va vota o moțiune de cenzură, Csoma Botond a precizat că este o variantă posibilă: 'Sigur nu dorim să avem nicio legătură politică cu partidul AUR, dar vom uza de toate mijloacele parlamentare pe care le avem, inclusiv depunerea unui moțiuni de cenzură cu alte partide, nu cu partidul AUR. Să vedem, nu pot să vă spun în acest moment, dar... (...) Da, luăm în calcul și acest scenariu'.

'Ar trebui să ne așezăm la masă și să discutăm punctual. Nu numai politicieni, vreau să subliniez, eu cred că avem nevoie de tehnocrați și de specialiști pentru această inițiativă, de la Academia Română, sociologi. (...) Politicul nu se descurcă singur. Deci, nu cunoaștem toate datele și nu avem expertiza necesară numai politicienii să facem o asemenea reformă administrativ-teritorială, care este o chestie foarte serioasă. (...) Nu funcția de primar e importantă, ci situația comunității. (...) Nu e problema cu primarii, e o falsă problemă. Eu vă spun sincer - nu e problema cu primarii. Deci, e o problemă cu acea comunitate pe care o reprezentăm noi în Parlamentul României', a susținut parlamentarul UDMR.

Potrivit acestuia, comunitatea maghiară ar ajunge să fie minoritară în 'multe' zone unde acum nu e minoritară.

'Despre asta am discutat, nu despre poziția de primar, de consilier local, de viceprimar și așa mai departe. (...) Pe detalii trebuie să discutăm cu specialiști', a punctat deputatul.