Csoma Botond: Reforma administrației locale nu se poate face fără referendum și fără respectarea criteriului etnic

El a precizat că UDMR nu se opune în principiu reformei administrative, însă consideră că orice reorganizare care presupune comasarea unor localități trebuie să fie precedată de consultarea cetățenilor prin referendum local.

''Nu suntem împotriva ideii în sine de reformă, dar până acum ce am văzut în spațiul public au fost niște declarații simpliste, care conțineau numai un criteriu numeric. (...) Credem că orice reformă care se referă la comasarea unor localități trebuie să se facă și printr-un referendum local. Trebuie acei cetățeni care locuiesc în acele localități să fie întrebați. (...) Asta e poziția UDMR: nu se poate face fără referendum, nu se poate face fără luarea în considerare a elementului etnic, pentru că există și tratate internaționale în acest sens și nu se poate face în mod simplist numai reducând toată această problematică la un criteriu numeric'', a spus Csoma Botond la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că dacă Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament asupra unui proiect care nu ține cont de referendumurile locale și de criteriul etnic, UDMR va uza de toate mijloacele parlamentare pe care le are la dispoziție pentru a-l stopa, inclusiv atacarea la Curtea Constituțională și moțiune de cenzură.