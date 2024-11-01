Homepage » Actual

Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie de un ritm diferit, iar Primăria Sectorului 4 a demonstrat că există

Bucureștiul are nevoie de un ritm 'diferit', iar Primăria Sectorului 4 a demonstrat că acesta există, a declarat, vineri, edilul Daniel Băluță, care a subliniat că în Capitală nu este timp de experimente.

'Bucureștiul are nevoie de un ritm complet diferit, iar Sectorul 4 a demonstrat că acest tip de ritm există. Am construit un Spital de Stomatologie, Unitate pentru mari arși, Secția UPU, unitate de pompieri, școli și grădinițe noi, clădiri consolidate, parcuri, pasaje, parcări, (...) chiar și noi stații de metrou. Exact aceeași disciplină o voi aduce la nivelul întregii Capitale. (...) Bucureștiul nu are nevoie de circ, de scandal sau de zgomot politic. Bucureștiul trebuie scos din haos, are nevoie de spitale moderne, școli consolidate, trafic fluid, aer respirabil, infrastructură care funcționează. (...) Pe 7 decembrie votul este singurul mod în care putem schimba ritmul acestui oraș. Este un mandat scurt, de doar doi ani și jumătate, iar Bucureștiul nu are timp de experimente sau de oameni care învață funcția după ce o primesc', a afirmat Băluță, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, Bucureștiul are nevoie de un primar care să știe să implementeze rapid proiecte și i-a îndemnat pe locuitorii Capitalei să meargă la vot duminică.
Daniel Băluță a susținut că, dacă ajunge primar general al Capitalei, urgențele vor fi reprezentate de construirea unei maternități și reabilitarea infrastructurii medicale. El a atras atenția că asistentele, infirmierele și medicii trebuie remunerați corespunzător.
La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a exprimat încrederea că Daniel Băluță poate construi mai multe spitale în Capitală, pentru că este nevoie urgentă de un nou centru de arși grav.
'Suntem deja pe finalul ciclului financiar european și suntem aproape de finalul perioadei de implementare a Mecanismului de redresare și reziliență. În luna august a anului viitor se termină perioada de implementare pentru PNRR și mai avem doar aproximativ doi ani, doi ani și jumătate să finalizăm proiectele din actualul exercițiu financiar, de aceea este crucial ca în fruntea administrațiilor locale și, în mod special, ca în fruntea Primăriei Municipiului București să avem un om capabil să înțeleagă cum sunt folosite aceste resurse europene, care poate profita de această perioadă scurtă de timp pentru a implementa proiecte într-o manieră adecvată și a dezvolta noi proiecte', a explicat și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, prezent la conferința de presă.
Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Capitalei, a menționat că îl susține pe Daniel Băluță, cu care a semnat un protocol.
'Daniel Băluță a construit și construiește și am această convingere că va construi în întregul nostru oraș. Va avea tot sprijinul, (...) mă alătur lui Daniel Băluță nu doar cu sufletul, ci și cu toată experiența mea și m-am bucurat foarte mult că Daniel a spus (...) că măsurile propuse de mine în această campanie vor fi preluate în programul său pentru București, ceea ce, încă o dată, mă ambiționează și mai mult', a adăugat Teodorovici.

 

