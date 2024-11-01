Homepage » Actual

Daniel David către sindicaliști: Avem deschidere completă pentru propuneri privind buna funcționare a Educației

| 05 dec, 19:48

Ministerul Educației are deschidere 'completă' pentru propuneri ale sindicatelor care să contribuie la buna funcționare și la modernizarea Educației, a transmis, vineri, ministrul Daniel David.

 

El a reacționat după ce sindicatele din domeniu i-au cerut demisia, pe motiv că vrea să transforme mișcarea sindicală într-o structură ''obedientă''.
''Am remarcat cu surprindere reacția sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar la unele declarații pe care le-am făcut în privința modernizării educației, considerându-le exemple de 'autoritarism'. Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale. Am spus acest lucru mereu, public, și am fost atent la astfel de mișcări și de solicitări în cadrul lor (în condițiile permise de legislație)'', a transmis David, într-un comunicat.
Potrivit acestuia, Educația se face într-un ecosistem complex, în care sindicatul, ca formă de organizare, deține un rol important.
''Într-adevăr, Educația se centrează pe elevi/studenți, având ca vectori principali profesorii (susținuți de personal de specialitate/administrativ), cu implicarea părinților și cu susținerea autorităților și a societății/mediului socioeconomic. Dar mai cred și că îndemnul meu la autoreflecție, pentru toți actorii din ecosistem, în contextul nevoii de modernizare a Educației, este tot democratic, în condițiile în care modernizarea Educației implică toți actorii, inclusiv sindicatele. Colaborăm, ca organizații independente, dar avem și puncte de vedere diferite, comentariile și propunerile în acest proces trebuind să funcționeze bidirecțional, așa cum știm că se cade și se practică într-o democrație. Așa cum liderii de sindicat cunosc deja, îi reasigur de respectul meu pentru organizațiile pe care le reprezintă, iar ministerul are deschidere completă pentru propuneri ale sindicatelor care să contribuie la buna funcționare și la modernizarea educației'', a arătat Daniel David.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' i-au cerut vineri demisia ministrului Daniel David, în contextul unor declarații ale acestuia pe care sindicaliștii le consideră ''un manifest pentru autoritarism''.
''Într-un recent podcast, demnitarul a afirmat: 'în timp, sindicatele vor înțelege că nu mai pot avea un rol important într-un sistem așa cum îl avem acum' și că este nevoie de un 'restart pentru a construi alte paradigme în Educație, inclusiv pentru ei ca sindicate'. Aceste declarații nu sunt simple opinii, ci reprezintă un manifest pentru autoritarism. Ele trădează intenția clară de a elimina singurul obstacol rămas în calea unor reforme făcute 'din pix', fără consultare și fără contact cu realitatea din clase: dialogul social'', au precizat reprezentanții sindicaliștilor, într-un comunicat.
Potrivit acestora, încercarea ministrului de a lega existența sindicatelor și activitatea profesorilor de rata analfabetismului funcțional reprezintă o ''manipulare ieftină''.
''Domnule ministru, analfabetismul funcțional nu este produs de sindicate! Este rezultatul zecilor de ani de subfinanțare cronică, de programe școlare neadaptate, de lipsă a resurselor și de instabilitatea legislativă generată de politicieni, nu de dascăli și de organizațiile sindicale. Profesorii sunt cei care au ținut școala românească în viață, adesea în condiții umilitoare, în timp ce miniștrii experimentau 'reforme' eșuate. Avertizăm partidele din coaliția de guvernare, pe prim-ministrul Ilie Bolojan și pe președintele României, Nicușor Dan, că nu au voie să tacă, după o astfel de declarație. Tăcerea în fața acestui derapaj înseamnă complicitate. Dacă viziunea României Educate include reducerea la tăcere a partenerilor sociali, atunci România a părăsit valorile europene. (...) În consecință, solicităm public demiterea domnului Daniel David din funcția de ministru al Educației. Nu putem accepta un 'partener' de dialog care planifică reformarea mișcării sindicale pentru a o transforma într-o structură obedientă'', au arătat sindicaliștii.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Legea privind combaterea extremismului - trimisă la reexaminare; riscăm amplificarea tensiunilor

04 dec, 21:41
Citeşte mai departe
ghinea

Ghinea (USR): Propunere legislativă pentru combaterea propagandei comuniste

04 dec, 21:55
Citeşte mai departe
Adrian Năstase

Adrian Năstase: Am admirat-o pe Rodica Stănoiu pentru claritatea minții și eleganța exprimării

04 dec, 21:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Alexandru Rogobete
Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL
Nazare
Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Un susținător al lui Călin Georgescu, condamnat să plătească daune de 50.000 de lei pentru comentarii pe Facebook
h
Scandal digital în Europa - X amendat, TikTok monitorizat! ANCOM reacționează: 'Paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur'
h
Ilie Bolojan a dat ordinul, autoritățile au executat! Se reia alimentarea cu apă în Prahova. Deocamdată doar la toaletă
economica.net
feminis.ro
h
Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”
h
Margot Robbie apără distribuţia din „Wuthering Heights”, dar spune că „înţelege” de ce există reacţii negative
h
Jermaine Jackson a anunțat proiectul unui muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ