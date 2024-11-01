Daniel David către sindicaliști: Avem deschidere completă pentru propuneri privind buna funcționare a Educației

El a reacționat după ce sindicatele din domeniu i-au cerut demisia, pe motiv că vrea să transforme mișcarea sindicală într-o structură ''obedientă''.

''Am remarcat cu surprindere reacția sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar la unele declarații pe care le-am făcut în privința modernizării educației, considerându-le exemple de 'autoritarism'. Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale. Am spus acest lucru mereu, public, și am fost atent la astfel de mișcări și de solicitări în cadrul lor (în condițiile permise de legislație)'', a transmis David, într-un comunicat.

Potrivit acestuia, Educația se face într-un ecosistem complex, în care sindicatul, ca formă de organizare, deține un rol important.

''Într-adevăr, Educația se centrează pe elevi/studenți, având ca vectori principali profesorii (susținuți de personal de specialitate/administrativ), cu implicarea părinților și cu susținerea autorităților și a societății/mediului socioeconomic. Dar mai cred și că îndemnul meu la autoreflecție, pentru toți actorii din ecosistem, în contextul nevoii de modernizare a Educației, este tot democratic, în condițiile în care modernizarea Educației implică toți actorii, inclusiv sindicatele. Colaborăm, ca organizații independente, dar avem și puncte de vedere diferite, comentariile și propunerile în acest proces trebuind să funcționeze bidirecțional, așa cum știm că se cade și se practică într-o democrație. Așa cum liderii de sindicat cunosc deja, îi reasigur de respectul meu pentru organizațiile pe care le reprezintă, iar ministerul are deschidere completă pentru propuneri ale sindicatelor care să contribuie la buna funcționare și la modernizarea educației'', a arătat Daniel David.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' i-au cerut vineri demisia ministrului Daniel David, în contextul unor declarații ale acestuia pe care sindicaliștii le consideră ''un manifest pentru autoritarism''.

''Într-un recent podcast, demnitarul a afirmat: 'în timp, sindicatele vor înțelege că nu mai pot avea un rol important într-un sistem așa cum îl avem acum' și că este nevoie de un 'restart pentru a construi alte paradigme în Educație, inclusiv pentru ei ca sindicate'. Aceste declarații nu sunt simple opinii, ci reprezintă un manifest pentru autoritarism. Ele trădează intenția clară de a elimina singurul obstacol rămas în calea unor reforme făcute 'din pix', fără consultare și fără contact cu realitatea din clase: dialogul social'', au precizat reprezentanții sindicaliștilor, într-un comunicat.

Potrivit acestora, încercarea ministrului de a lega existența sindicatelor și activitatea profesorilor de rata analfabetismului funcțional reprezintă o ''manipulare ieftină''.

''Domnule ministru, analfabetismul funcțional nu este produs de sindicate! Este rezultatul zecilor de ani de subfinanțare cronică, de programe școlare neadaptate, de lipsă a resurselor și de instabilitatea legislativă generată de politicieni, nu de dascăli și de organizațiile sindicale. Profesorii sunt cei care au ținut școala românească în viață, adesea în condiții umilitoare, în timp ce miniștrii experimentau 'reforme' eșuate. Avertizăm partidele din coaliția de guvernare, pe prim-ministrul Ilie Bolojan și pe președintele României, Nicușor Dan, că nu au voie să tacă, după o astfel de declarație. Tăcerea în fața acestui derapaj înseamnă complicitate. Dacă viziunea României Educate include reducerea la tăcere a partenerilor sociali, atunci România a părăsit valorile europene. (...) În consecință, solicităm public demiterea domnului Daniel David din funcția de ministru al Educației. Nu putem accepta un 'partener' de dialog care planifică reformarea mișcării sindicale pentru a o transforma într-o structură obedientă'', au arătat sindicaliștii.