Deputatul Raluca Turcan (PNL Sibiu): Guvernul Veștea ar putea trece doar cu voturile AUR

Turcan a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că respinge categoric posibilitatea formării unui astfel de executiv, invocând respectarea regulilor interne ale partidului, a legii și a valorilor democratice.

'Resping categoric această formulă de guvernare. Nu din perspectiva evaluărilor personale. Miniștri slabi, lipsiți de autonomie, au mai existat, din păcate. O resping din perspectiva respectului față de reguli, lege și valorile care ne despart', a scris liderul liberalilor sibieni.

Deputatul liberal a susținut că forțarea regulilor și chiar a Constituției, în opinia sa, poate afecta încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în capacitatea viitorului executiv de a guverna în interes public.

Totodată, Raluca Turcan a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul că liderului PSD, Sorin Grindeanu, nu i-a fost încredințat mandatul de a forma guvernul după primele consultări de la Palatul Cotroceni, deși acesta afirmase că poate construi o majoritate parlamentară împreună cu AUR.

'Mai există o singură soluție pentru resetarea acestei catastrofe politice la care asistăm și care afectează oamenii, economia și credibilitatea externă a României: Adrian Veștea să își depună mandatul sau acesta să îi fie retras, iar partidele serioase să propună o soluție credibilă, profesionistă și responsabilă pentru ieșirea din criză', a mai afirmat deputatul Raluca Turcan.