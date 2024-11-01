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Deputatul Raluca Turcan (PNL Sibiu): Guvernul Veștea ar putea trece doar cu voturile AUR

| 17 iun, 23:19

Președintele PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a declarat, miercuri, că un guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea ar putea fi învestit doar cu sprijinul AUR, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu susțin această formulă de guvernare.

 

Turcan a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că respinge categoric posibilitatea formării unui astfel de executiv, invocând respectarea regulilor interne ale partidului, a legii și a valorilor democratice.
'Resping categoric această formulă de guvernare. Nu din perspectiva evaluărilor personale. Miniștri slabi, lipsiți de autonomie, au mai existat, din păcate. O resping din perspectiva respectului față de reguli, lege și valorile care ne despart', a scris liderul liberalilor sibieni.
Deputatul liberal a susținut că forțarea regulilor și chiar a Constituției, în opinia sa, poate afecta încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în capacitatea viitorului executiv de a guverna în interes public.
Totodată, Raluca Turcan a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul că liderului PSD, Sorin Grindeanu, nu i-a fost încredințat mandatul de a forma guvernul după primele consultări de la Palatul Cotroceni, deși acesta afirmase că poate construi o majoritate parlamentară împreună cu AUR.
'Mai există o singură soluție pentru resetarea acestei catastrofe politice la care asistăm și care afectează oamenii, economia și credibilitatea externă a României: Adrian Veștea să își depună mandatul sau acesta să îi fie retras, iar partidele serioase să propună o soluție credibilă, profesionistă și responsabilă pentru ieșirea din criză', a mai afirmat deputatul Raluca Turcan.

 

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