Dîncu: România poate deveni un hub care să furnizeze securitate; trebuie să eliminăm fricile generate de neîncredere în stat

"Relevanţa noastră strategică a crescut în ultima vreme. După Crimeea, cererile continue ale statului român legate de Flancul (estic - n.r.) şi de întărire a lui nu au fost de la început băgate în seamă, însă, încet - încet, România poate poate deveni un hub care să furnizeze securitate în zonă, rămâne să fim destul de deştepţi, destul de rapizi şi să acţionăm. Va trebui să găsim o formulă despre dezbaterea internă, pentru ca să eliminăm o parte din fricile generate de neîncredere în stat, în politicieni, în instituţii, pentru că suntem foarte fragili, iar ceea ce spun toate datele noastre de la NATO, din zilele acestea, este că Rusia are un proiect destul de puternic. (...) Să încercăm să lucrăm cu date, cu ambiţii şi cu acţiuni", a afirmat Dîncu, la o conferinţa online "Dinamica strategică a României în noul context geopolitic", organizată de Fundaţia Sfera XXI în parteneriat cu Pentagon Marketing & Research.



El a propus organizarea unei dezbateri despre securitatea naţională, un concept "foarte contestat" de societate, după cum spun "foarte mulţi" politologi.



"În sfera tehnologică sau militară ne interesează ce facem cu barierele sociale, ce se întâmplă în social, vedeţi acum cererea de neutralitate, de exemplu. Eu primesc, de la înjurături la sfaturi, sute în fiecare zi pe Facebook, pe canalele care sunt deschise spre public, să ne vedem de treabă, să nu-i supărăm pe ruşi, să devenim neutri. Ca şi cum te întreabă cineva când vine cu tancurile dacă eşti neutru sau nu eşti neutru, dacă el are un program aici. Deci, şi aici avem un foarte bun cadru şi aş fi foarte interesat să facem un proiect de dezbatere publică, eventual sub generoasa cupolă a Sferei Politice, despre securitate naţională, pentru că spun foarte mulţi politologi, în ultima vreme, că este un concept contestat. Haideţi să vedem ce înţelegem noi, pentru că e adevărat, se poate defini la un nivel interesul naţional, dar el intră în contradicţie cu interesele colectivităţilor, poate intră, evident, (în contradicţie) cu interesele indivizilor. Dacă indivizii, dintr-un singur zvon, se înghesuie să-şi ia paşapoarte şi să plece, degeaba mai încercăm noi să avem o dinamică strategică sau un proiect strategic la nivel naţional care să fie reuşit", a susţinut ministrul.



Vasile Dîncu s-a referit, de asemenea, la rolul pe care diplomaţia ar trebui să îl joace în actualul context geo-politic.



"Putin a spulberat cu tancurile lui câteva dintre stereotipurile noastre despre actuala situaţie şi despre diplomaţie. (...) Diplomaţia să încerce să prevadă mai mult, să prevină aceste crize inevitabile şi trebuie investit continuu în pace. Pacea nu este un dar, trebuie să investim continuu în pace. Din această perspectivă, aceasta va fi o schimbare în viitor. E adevărat că mişcarea lui Putin i-a schimbat şi lui planurile, pentru că nici el nu a intuit corect, pentru că şi el a crezut, de exemplu, (...) că lumea europeană şi NATO este o lume divizată, o lume lentă în reacţie şi că este vorba de lentoare, de ezitări şi de frici", a subliniat ministrul.



În opinia sa, actualul context geo-politic ar putea fi o oportunitate şi pentru Republica Moldova. "Cred că sunt câteva lecţii care sunt importante şi pe care ni le dă acest conflict. Cred că în acest moment România se află, am spus asta şi la Chişinău, am vorbit despre faptul că s-ar putea ca această criză să fie un moment astral, cum îl defineşte Ştefan Zweig, adică să ne permită să ne dea şi nouă o fereastră de oportunitate cum au fost celelalte din istorie. (...) Cred că s-ar putea să valorificăm dacă ne mişcăm foarte bine. Poate că şi în legătură cu Republica Moldova, care suferă cel mai tare în acest moment, ar putea, cu sprijinul României, (...) să fie o oportunitate şi pentru Republica Moldova", a spus Dîncu.



El a mai vorbit despre importanţa "măririi" alianţelor militare. "A spus-o şi ministrul de Externe al Marii Britanii în ultima vreme, un lucru interesant este mărirea alianţelor. (...) Cred că mărirea alianţelor este foarte importantă, nu numai cele care sunt legate de vecinătate. Am văzut, de exemplu, m-am întâlnit recent cu o delegaţie din zona Mexicului, cu ambasadorul şi cu o delegaţie de militari, care erau interesaţi să lucreze împreună cu România, să gândim împreună pregătire militară, să facă exerciţii pe bricul 'Mircea' ", a menţionat ministrul Apărării.

