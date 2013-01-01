'Acum încearcă să-l execute politic pe Radu Miruță, să piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată candida timp de 3 ani. Nici măcar nu mai încearcă să ascundă faptul că ANI a devenit agenția de asasinat în slujba PSD-ului și a milionarilor săi. L-au declarat incompatibil după o 'anchetă' Antena 3 și, în loc să-i transmită lui Radu raportul, cum cere legea, au dat știrea pe surse tot pe Antena 3 și apoi au publicat un comunicat. Asta vă spune tot despre integritatea așa-zisei Agenții Naționale de Integritate. Speța în sine e ridicolă și nici nu merită să discutăm de ea: ANI i-a dat lui Radu în scris că nu există o incompatibilitate între rolul de parlamentar și expert judiciar, apoi tot l-au declarat incompatibil pentru o expertiză pentru care nu a încasat niciun ban', a scris Fritz, pe Facebook.

El a adăugat că președintele ANI e fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose.

'A picat concursul de președinte, așa că l-au reluat, să-i fie mai ușor, ca neapărat să iasă cineva care închide ochii la vilele și zborurile PSD, dar să execute useriștii unul după altul pentru că n-au bască', a mai afirmat președintele USR.

Potrivit lui Fritz, în ultimul raport de activitate, ANI a transmis că a avut în lucru 3.387 de dosare, dintre care a dat soluții pentru 33.

'În ultimul raport de activitate, ANI zice că a avut în lucru 3.387 de dosare, din care au dat soluții pentru 33. Unu la sută! O instituție care rezolvă doar 1% din dosare, dar l-a declarat incompatibil pe Radu Miruță în doar câteva luni, își selectează clienții politic. O vedem cu toții. Ce e de făcut? România trebuie să devină incompatibilă cu PSD. Vom lucra la asta zi și noapte, indiferent câte abuzuri fac. Pentru că o țară în care sistemul vânează oamenii corecți este o țară în care copiii noștri nu pot fi liberi', a completat liderul USR.