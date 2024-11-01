Homepage » Actual

Dominic Fritz: Au pus tunurile din nou pe Diana Buzoianu; PSD se folosește politic de suferința oamenilor

| 04 dec, 21:46

Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut, joi, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat 'prompt', 'ferm' și 'transparent' în situația Barajului Paltinu.

 

Liderul USR a acuzat PSD că 'se folosește politic ' de suferința a sute de mii de oameni.
'Au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol. Cum se folosește PSD politic de suferința a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist. În două județe, instituțiile locale care au eșuat lamentabil au fost conduse de oameni 'vai și-amar' de-ai lor. Pile și amante, umblați în avioane de lux în timp ce au lăsat de izbeliște infrastructura de apă! Consecința este brutală: peste 100.000 de oameni fără apă la robinet. O criză care nu s-a născut dintr-o furtună imprevizibilă, ci din corupție, incompetență și vechi complicități', a scris Fritz, pe Facebook.
Potrivit acestuia, Diana Buzoianu a făcut exact 'ce trebuia să facă un lider': a activat celule de criză pentru reacții rapide, a trimis Corpul de control și lucrează direct cu echipele din minister pentru soluții.
'A reacționat prompt, ferm, transparent - chiar dacă a fost mințită de structurile politizate din teritoriu. De când a intrat pe ușa Ministerului Mediului, Diana nu a avut zile ușoare. A pornit reforma Romsilva, a zguduit rețelele instituționale, a pus lupa pe abuzuri și a cerut transparență. A numit directori interimari fără carnet de partid, a deschis concursuri pentru posturi. A făcut exact ceea ce sistemul nu suportă: a rupt lanțul privilegiilor. Tocmai de aceea e atacată feroce', a susținut Dominic Fritz.
În opinia sa, 'atacurile' la adresa Dianei Buzoianu ar viza inclusiv 'sabotarea' campaniei candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.
'Atacurile vin într-un context în care USR este sub asalt. Miza e multiplă: să distragă atenția de la corupția lor, să saboteze campania lui Cătălin Drulă, să dea prin ricoșeu în președintele Dan. Dar, mai ales, să discrediteze ideea în sine că România trebuie și poate fi reformată, curățată. De aceea, vă mulțumesc pentru solidaritatea voastră cu Diana Buzoianu, Cătălin Drulă, Radu Miruță sau Oana Țoiu în aceste zile. Transmitem un semnal clar: nu abandonăm lupta', se mai arată în mesajul lui Dominic Fritz.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Legea privind combaterea extremismului - trimisă la reexaminare; riscăm amplificarea tensiunilor

04 dec, 21:41
Citeşte mai departe
ghinea

Ghinea (USR): Propunere legislativă pentru combaterea propagandei comuniste

04 dec, 21:55
Citeşte mai departe
Adrian Năstase

Adrian Năstase: Am admirat-o pe Rodica Stănoiu pentru claritatea minții și eleganța exprimării

04 dec, 21:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Prințul Harry face glume referitoare la Trump într-un sketch de Crăciun, în emisiunea lui Stephen Colbert

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Alexandru Rogobete
Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL
Nazare
Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Prețurile apartamentelor au crescut cu 15% în 2025: E o adevărată bătaie pe un tip de locuințe!
h
Rusia răpește copiii din Ucraina și îi trimite în tabere de reeducare. Teroarea la care sunt supuși
h
Apa trece, Diana Buzoianu rămâne! Ministrul Mediului le răspunde contestatarilor și sentorului Daniel Zamfir: Nu va demisiona în urma scandalul momentului
economica.net
feminis.ro
h
Prințul Harry face glume referitoare la Trump într-un sketch de Crăciun, în emisiunea lui Stephen Colbert
h
Adrian Pleşca 'Artan' va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2
h
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ