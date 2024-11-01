Dominic Fritz: Au pus tunurile din nou pe Diana Buzoianu; PSD se folosește politic de suferința oamenilor

Liderul USR a acuzat PSD că 'se folosește politic ' de suferința a sute de mii de oameni.

'Au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol. Cum se folosește PSD politic de suferința a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist. În două județe, instituțiile locale care au eșuat lamentabil au fost conduse de oameni 'vai și-amar' de-ai lor. Pile și amante, umblați în avioane de lux în timp ce au lăsat de izbeliște infrastructura de apă! Consecința este brutală: peste 100.000 de oameni fără apă la robinet. O criză care nu s-a născut dintr-o furtună imprevizibilă, ci din corupție, incompetență și vechi complicități', a scris Fritz, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Diana Buzoianu a făcut exact 'ce trebuia să facă un lider': a activat celule de criză pentru reacții rapide, a trimis Corpul de control și lucrează direct cu echipele din minister pentru soluții.

'A reacționat prompt, ferm, transparent - chiar dacă a fost mințită de structurile politizate din teritoriu. De când a intrat pe ușa Ministerului Mediului, Diana nu a avut zile ușoare. A pornit reforma Romsilva, a zguduit rețelele instituționale, a pus lupa pe abuzuri și a cerut transparență. A numit directori interimari fără carnet de partid, a deschis concursuri pentru posturi. A făcut exact ceea ce sistemul nu suportă: a rupt lanțul privilegiilor. Tocmai de aceea e atacată feroce', a susținut Dominic Fritz.

În opinia sa, 'atacurile' la adresa Dianei Buzoianu ar viza inclusiv 'sabotarea' campaniei candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

'Atacurile vin într-un context în care USR este sub asalt. Miza e multiplă: să distragă atenția de la corupția lor, să saboteze campania lui Cătălin Drulă, să dea prin ricoșeu în președintele Dan. Dar, mai ales, să discrediteze ideea în sine că România trebuie și poate fi reformată, curățată. De aceea, vă mulțumesc pentru solidaritatea voastră cu Diana Buzoianu, Cătălin Drulă, Radu Miruță sau Oana Țoiu în aceste zile. Transmitem un semnal clar: nu abandonăm lupta', se mai arată în mesajul lui Dominic Fritz.