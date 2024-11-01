Homepage » Actual

Dominic Fritz: Cătălin Drulă va fi un primar care mereu va pune orașul și bucureștenii pe primul loc

| 05 dec, 19:36

Președintele USR, Dominic Fritz, transmite un mesaj înaintea alegerilor de duminică, îndemnându-i pe bucureșteni să îl voteze pe Cătălin Drulă, om 'ambițios', care va ține piept 'mafiei imobiliare', va apăra spațiile verzi și va susține proiectele de infrastructură.

 

'București, țintește sus! Alegerile de duminică nu sunt doar despre candidați sau partide, ci despre cine vrei să fii tu. Alegerile de duminică sunt și despre oportunitatea fiecărui bucureștean de a face o diferență. De a contribui la ce va fi această capitală complicată, enervantă, iubibilă, exuberantă. Cu o voce. Cu un vot. Cătălin Drulă nu va fi un primar perfect. Dar va fi un primar care mereu va pune orașul și bucureștenii pe primul loc. Nu răspunde la baroni de partid din Ilfov, nici la mafia imobiliară, nici la alte grupuri de interese care au finanțat campaniile contracandidaților săi. Drulă le va ține piept. Așa cum le-a ținut piept și Nicușor Dan', scrie liderul USR, vineri, pe pagina sa de Facebook.
Cătălin Drulă are proiecte de infrastructură, va fi 'incomod pentru cei obișnuiți cu privilegii' și va apăra adevărul și democrația, adaugă edilul Timișoarei.
'Nu e o întâmplare că fostul primar a venit la lansarea lui Cătălin, că a spus 'veți avea în mine un partener'. Îmi permit să cred că chiar își dorește să nu câștige cineva care i-a tot pus bețe în roate, împins de alții din spate care numai la binele bucureștenilor nu s-au gândit. La fel ca Nicușor, Cătălin va apăra spațiile verzi, are ambiții pentru infrastructură, se luptă pentru banii unei singure capitale, nu pentru panseluțe de sectoare. Se luptă pentru tine. București, alege un om care seamănă cu tine: ambițios. Ferm când e nevoie. Incomod pentru cei obișnuiți cu privilegii, dar întotdeauna hotărât să apere adevărul și democrația', a mai scris liderul USR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Legea privind combaterea extremismului - trimisă la reexaminare; riscăm amplificarea tensiunilor

04 dec, 21:41
Citeşte mai departe
ghinea

Ghinea (USR): Propunere legislativă pentru combaterea propagandei comuniste

04 dec, 21:55
Citeşte mai departe
Adrian Năstase

Adrian Năstase: Am admirat-o pe Rodica Stănoiu pentru claritatea minții și eleganța exprimării

04 dec, 21:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Alexandru Rogobete
Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL
Nazare
Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Un susținător al lui Călin Georgescu, condamnat să plătească daune de 50.000 de lei pentru comentarii pe Facebook
h
Scandal digital în Europa - X amendat, TikTok monitorizat! ANCOM reacționează: 'Paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur'
h
Ilie Bolojan a dat ordinul, autoritățile au executat! Se reia alimentarea cu apă în Prahova. Deocamdată doar la toaletă
economica.net
feminis.ro
h
Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”
h
Margot Robbie apără distribuţia din „Wuthering Heights”, dar spune că „înţelege” de ce există reacţii negative
h
Jermaine Jackson a anunțat proiectul unui muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ