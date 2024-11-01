Dominic Fritz, la reuniunea liderilor Renew Europe: USR nu va permite ca România să se izoleze de Europa
Președintele USR, Dominic Fritz, a participat, la Bruxelles, la reuniunea liderilor partidelor membre ale grupului Renew Europe din Legislativul european, cărora le-a transmis că partidul va trece în opoziție față de Guvernul PSD și nu va permite ca România 'să se izoleze' de Europa.
'Multe întrebări despre situația din România la întâlnirea liderilor liberali la Bruxelles. Le-am spus premierilor, comisarilor și președinților de partide liberale că nu vom permite ca țara să se izoleze de Europa. Că USR va trece în opoziție față de Guvernul PSD, de unde vom fi o voce puternică pentru statul de drept și pentru soluții reale pentru a îmbunătăți viața românilor', a scris liderul USR, vineri, pe Facebook.
Potrivit acestuia, participanții la reuniune și-au exprimat solidaritatea, dar și 'îngrijorarea' față de situația existentă.
'La parteneri, constat multe îngrijorări, dar și solidaritate cu toți cei angrenați în lupta pentru o Românie corectă care livrează pentru oameni, cum au făcut-o miniștrii USR. Sunt mândru să văd că mulți se uită cu admirație la rezistența și creativitatea societății din România. În Europa, unde bate peste tot vântul rece al extremismului, USR rămâne unul din cele mai puternice partide reformiste, de neclintit', a completat Fritz.
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