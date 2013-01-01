Dominic Fritz: Libertatea presei nu este o favoare oferită unor jurnaliști, ci baza democrației
Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis, marți seara, că libertatea presei nu este o favoare oferită unor jurnaliști, ci baza democrației.
'Libertatea presei nu este o favoare miloasă oferită unor jurnaliști, ci baza democrației', a scris liderul USR, pe Facebook.
De asemenea, Mișcarea SENS a atras atenția că, potrivit legii, autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea.
'Avem cumva un președinte care a spus într-o conferință de presă live că nu dorește să respecte legea? Citat din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. 'Articolul 19, alin (2): Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea.' Aviz președintelui Dan: În ultima perioadă, în Occident, singurul care și-a permis să restricționeze accesul presei care îl critică a fost Donald Trump. Iar Justiția americană le-a dat dreptate jurnaliștilor', au transmis reprezentanții SENS, pe aceeași rețea de socializare.
Precizările vin după ce președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele sale de presă, din cauza injuriilor pe care i le-a adresat.
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