Dragoş Pîslaru: Avem bani în PNRR, se fac plăţi încontinuu

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News dacă toţi banii din PNRR pe care România i-a încasat au fost deja cheltuiţi, aşa cum afirmă fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu.

”Motivul pentru care am folosit termenul de habarnist în spaţiu public este legat de afirmaţii de acest tip. Contul acesta de PNRR este un cont conector, este un cont în care se strâng banii când ai cererile de plaţă, dar plăţile efective sunt plăţi din trezorierie. Ca să fie foarte clar, când am venit ca ministru, aveam în contul PNRR şase miliarde de euro. Şi asta însemna, conform teoriei distinsului domn, că era foarte bine. Nu, era foarte rău, că însemna că noi aveam şase miliarde de euro care ar fi trebuit cheltuite şi noi nu am avansat cu proiectele şi cu plăţile. Guvernul a plătit din iunie, erau doar patru miliarde plătite şi şase miliarde care stăteau în cont. Guvernul ce a reuşit să facă este să mobilizeze şase miliarde în plăţi investite în proiecte, şcoli, tutălele, autostrăzi”, a arătat ministrul Investiţiilor.

Pîslaru a mai spus că ”faptul că noi acum am cheltuit peste zece miliarde, deci am avansat în implementare, este un mare lucru pozitiv”.

”Pe partea de cerere de plată, avem cererea 3, care a fost suspendată onor domnului fost ministru şi al colegilor domniei sale, iar cererea de plată 4 am depus-o în decembrie, care era cel mai recent termen, cel mai rapid termen după renegocire. Avem bani, se fac plăţi în continuu, iar vestea cea mai bună pe care aş vrea să o dau e că termenele pentru cererile de transfer, ca să fie onorate, au fost scurtate foarte mult şi lucrăm să nu depăşească 30 de zile, ca să putem implementa la timp. Iar în martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro. Deci tot ce a spus domnia sa nu este decât să creeze panică, într-un loc în care există dovezi că lucrurile merg în cu totul alt ritm şi în direcţia cea mai bună”, a mai spus Dragoş Pîslaru.