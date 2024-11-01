Drulă (USR): Legea integrității cu amendamentul anti-Fritz nu va fi acceptată de Comisia Europeană

Drulă afirmă că liderul grupului Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a semnat o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, în care este reclamat 'abuzul politic' din România.

'Legea integrității cu amendamentul anti-Fritz nu va fi acceptată de Comisia Europeană. Fix acest amendament de poliție politică al PSD ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro, semnalul politic al liderilor PPE și Renew e limpede. Mâine legea este la vot final în Senat. Fără voturile PNL și UDMR nu va trece. Din păcate, la Cameră cele 2 grupuri au votat 'pentru' ieri și legea a trecut de prima cameră', precizează Drulă, vicepreședinte al Camerei Deputaților, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, partidele proeuropene nu au 'nicio scuză' dacă vor susține proiectul la votul final din Senat.

'Manfred Weber este liderul grupului popularilor europeni, din care fac parte PNL și UDMR, și a semnat scrisoarea către șefa Comisiei Europene care reclamă abuzul politic comis în România de Sorin Grindeanu și sistemul pe care-l controlează PSD. Nu există nicio scuză pentru un partid proeuropean să voteze această lege mâine în Senat', a mai scris reprezentantul USR.