Homepage » Actual

Drulă (USR): Legea integrității cu amendamentul anti-Fritz nu va fi acceptată de Comisia Europeană

| 25 aug, 19:08

Deputatul USR Cătălin Drulă, fost președinte al partidului, susține că legea integrității 'cu amendamentul anti-Fritz' nu va fi acceptată de Comisia Europeană și ar putea duce la pierderea unor fonduri europene.

 

Drulă afirmă că liderul grupului Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a semnat o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, în care este reclamat 'abuzul politic' din România.
'Legea integrității cu amendamentul anti-Fritz nu va fi acceptată de Comisia Europeană. Fix acest amendament de poliție politică al PSD ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro, semnalul politic al liderilor PPE și Renew e limpede. Mâine legea este la vot final în Senat. Fără voturile PNL și UDMR nu va trece. Din păcate, la Cameră cele 2 grupuri au votat 'pentru' ieri și legea a trecut de prima cameră', precizează Drulă, vicepreședinte al Camerei Deputaților, într-o postare pe Facebook.
Potrivit acestuia, partidele proeuropene nu au 'nicio scuză' dacă vor susține proiectul la votul final din Senat.
'Manfred Weber este liderul grupului popularilor europeni, din care fac parte PNL și UDMR, și a semnat scrisoarea către șefa Comisiei Europene care reclamă abuzul politic comis în România de Sorin Grindeanu și sistemul pe care-l controlează PSD. Nu există nicio scuză pentru un partid proeuropean să voteze această lege mâine în Senat', a mai scris reprezentantul USR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Tomac

Tomac, optimist că partidele vor ajunge la un acord privind reformele pe care România le-a asumat prin PNRR

25 aug, 19:17
Citeşte mai departe
Constantin Toma

Constantin Toma îşi reconfirmă decizia de a nu mai candida din partea PSD la Primăria Buzău

25 aug, 19:15
Citeşte mai departe
Năsui

Năsui (USR): Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova

25 aug, 19:12
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Kit Harington va juca în al doilea sezon al noului serial TV 'Harry Potter'

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO "Big Brother" în București. Ciprian Ciucu va supraveghea Capitala cu mii de camere, după vandalizarea Pasajului Basarab
h
VIDEO Trei români, prinși în timpul unei spargeri ca-n filme: Săpau un tunel dintr-un salon de masaj spre o bijuterie
h
'Plătiți reparațiile sau vă luăm afacerile': Vladimir Putin vrea să preia controlul companiilor care nu își iau măsuri de apărare împotriva atacurilor ucrainene
economica.net
feminis.ro
h
Kit Harington va juca în al doilea sezon al noului serial TV 'Harry Potter'
h
Cum estimezi numărul de mașini care pot fi deservite zilnic de o spălătorie cu 2 boxe
h
O treime din publicul britanic este de părere că Harry și Meghan nu ar trebui să se mute înapoi în Marea Britanie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ