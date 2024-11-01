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Dungaciu (AUR): Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate; Președinția - un factor de blocaj

| 05 oct, 20:42

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a afirmat, luni, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că soluția pentru criza politică actuală sunt alegerile anticipate, dar Președinția, în acest moment, este un factor de blocaj.

 

'Asta este, de fapt, marea problema astăzi în România: un președinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are voie să participe, cine nu are voie să participe, nu încurajează în niciun caz normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des. (...) Din păcate, nu am reușit să avem un dialog despre cum putem ieși din această criză, pentru că lucrurile, din perspectiva noastră, apropo de proiectul prezidențial, sunt clare. (...) Din această perspectivă, am mai spus-o, am reiterat ideea - soluția pentru noi sunt alegerile anticipate (...) pentru că România, cu un guvern de strânsură, nu va reuși să implementeze, evident, ceea ce o coaliție consistentă (...) nu a reușit să facă', a susținut Dan Dungaciu.
În opinia sa, în prezent, Președinția este 'mai degrabă' un factor de blocaj.
'Din păcate, nu plecăm cu gândul că Cotroceniul poate să producă soluții pentru România în acest moment. Din păcate, Președinția, în acest moment, este mai degrabă un factor de blocaj și asta nu face decât să sporească tensiunea din societate, pe care Cotroceniul o ignoră. A vorbi doar despre efectele acestei tensiuni și polarizări nu înseamnă nimic dacă nu te uiți la cauzele profunde care generează aceste tipuri de probleme', a adăugat prim-vicepreședintele AUR.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a punctat că decizia Alianței pentru Unirea Românilor este să nu voteze niciun guvern din care nu face parte.
'Nu există niciun fel de puncte de vedere divergente în conducerea AUR. În alt doilea rând, un partid nu este o unitate militară, oamenii se exprimă la nivelul la care se exprimă și în ce contexte doresc, dar, din punct de vedere al hotărârii, trebuie să vă spun că am avut în Comitetul Național de Conducere un vot unanim (...) să nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Asta este poziția oficială a partidului', a spus Peiu.
Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.

 

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