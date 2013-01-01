Homepage » Actual

Fenechiu: Ipotezele că în PNL va fi dihonie foarte mare sunt ușor exagerate; lucrurile au început să se calmeze

| 21 oct, 18:45

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, miercuri, că nu crede că un congres al PNL va avea loc foarte repede, menționând că 'lucrurile au început să se calmeze' și sunt 'ușor exagerate' 'ipotezele' că în partid va fi 'dihonie foarte mare și urmează diverse lucruri'.

 

'Cu siguranță va urma un congres al Partidului Național Liberal. Eu nu cred că va fi foarte repede, pentru că un congres trebuie pregătit și, în afară de treaba asta, este situația pe care o știți cu dosarele din instanță, care, mă rog, necesită în primul rând o analiză extrem de serioasă, care pentru ca să o faci și să o dezbați în cadrul partidului, aveai nevoie de puțină liniște. Iar acum, fiind partid de opoziție, probabil că o să avem și liniștea necesară și posibilitatea ca să ne aplecăm mai mult asupra partidului decât asupra guvernării', a explicat Daniel Fenechiu, la Senat.
El a spus că respectivul congres va viza noua structură de conducere a partidului.
'Congresul va fi, în primul rând, pentru aprobarea unor modificări statutare, care cu siguranță vor viza și noua structură de conducere. Evident că noua structură de conducere, cel care va prezenta lista câștigătoare, adică Ilie Bolojan, o să-și facă o echipă. Probabil că tot pe moțiune se va candida, pentru că așa prevede și statutul, care a fost invalidat de instanță din motivele cunoscute și probabil că și varianta viitoare de statut. Dar, una peste alta, eu cred că ipotezele celor care cred că în Partidul Național Liberal va fi dihonie foarte mare și urmează diverse lucruri cred că sunt ușor exagerate, pentru că, dacă ați observat, lucrurile au început să se calmeze, viața reintră în normalitate', a apreciat Fenechiu, admițând însă că vor exista 'ca în orice partid turbulențe'.
Legat de posibilitatea ca social-democrații să încerce să consolideze aripa pro-PSD din PNL, Fenechiu a spus: 'Ce ar câștiga?'.
'Nu cred că în momentul ăsta un PSD rațional, și vreau să vă spun, spre surprinderea multora, că eu cunosc mulți oameni raționali în PSD, chiar și în actualul Guvern, și-ar dori să genereze o problemă care va fi greu de recuperat, pentru că, în momentul în care intervii în viața internă a Partidului Național Liberal, va exista un feedback și feedback-ul poate fi (...): atacuri la Curte, moțiuni simple și alte lucruri. Și atunci, dacă vrei să guvernezi, trebuie să te ocupi de propria ta ogradă, să cauți soluții, să vii cu soluții, cu propuneri legislative bune, să cauți oameni valoroși, să-i pui să muncească, să lași PNL în pace', a susținut.
Întrebat dacă va exista o reconciliere în PNL cu aripa care îl contesta pe Ilie Bolojan sau este în continuare riscul de a fi dați afară din partid cei în cauză, Fenechiu a răspuns: 'Să știți că în orice partid politic, serios și pragmatic, toate reconcilierile sunt bazate pe forța pe care o au persoanele care vor să reconcilieze'.
'Atâta vreme cât însemni ceva pentru partid, cu siguranță ești un partener de discuții, în momentul în care ești doar un clevetitor sau o persoană care ataci conducerea din diferite motive, dar nu ai în spate nimic, atunci cred că nu e bine să te aștepți la reconcilieri, pentru că nu văd de ce ar fi o reconciliere', a adăugat el.
Întrebat dacă mai există riscul de a-i da afară pe contestatari, Daniel Fenechiu a menționat: 'Eu la Senat n-am dat afară pe nimeni'.
'Am efectuat o singură schimbare la nivelul unei comisii, atât, dar în rest nimic. Oamenii au rămas cu funcțiile care le-au avut și mie mi se pare foarte firesc', a apreciat liderul senatorilor PNL.
El nu a exclus posibilitatea că acești contestatari să se regăsească pe liste eligibile ale partidului la viitoarele alegeri. 'Dacă ai un județ în care e un președinte de consiliu județean, și toți parlamentarii sunt cu el și are nu știu câte zeci de primării în față, are forță, pot eu să...?', a spus Fenechiu.
Legat de faptul că Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a cerut demisia lui Ilie Bolojan din fruntea partidului, Daniel Fenechiu a precizat că organizația Cluj îl susține pe Ilie Bolojan, iar Tișe are 'o voce singulară'.
Întrebat în legătură cu reconcilierea lui Adrian Veștea cu conducerea partidului, Fenechiu a precizat: 'Domnul Veștea a fost ales prin vot uninominal, este președintele unei organizații, funcție de susținerea pe care o are în organizația domniei sale, cu siguranță va fi într-o situație sau în alta'.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

psd

PSD: Neacșu este ținta atacurilor USR pentru o condamnare pentru care a intervenit reabilitarea de drept

21 oct, 18:47
Citeşte mai departe
Fenechiu

Fenechiu: Ipotezele că în PNL va fi dihonie foarte mare sunt ușor exagerate; lucrurile au început să se calmeze

21 oct, 18:45
Citeşte mai departe
oana

Țoiu declară că în mandatul său a fost mărită rețeaua consulară și au fost suplimentate resursele financiare

21 oct, 18:43
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Maurice Munteanu, despre problemele sale de sănătate: „Mă știau toate camerele de gardă”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
darau
Darău: Fără miniștrii USR s-ar fi ratat aproape toate obiectivele PNRR ce țin de Ministerul Economiei
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
Mircea Abrudean
Abrudean: Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles; acum, experiența sa trebuie pusă în slujba României
Manda
Manda: România nu are nevoie de un 'armistițiu', are nevoie de un Guvern cu legitimitate
aur
AUR cere răspunsuri de la CNAIR, Ministerul Transporturilor și ISCTR după prăbușirea podului de la Ciobănuș
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Schimbare de direcție! Luca Niculescu nu mai vrea ambasadori care taie frunză la câini: Politica externă trebuie să însemne investiţii atrase, exportatori sprijiniţi şi noi oportunităţi pentru companiile româneşti
h
Nicușor Dan declanșează o ofensivă mediatică în America lui Trump: Două apariții în presa conservatoare din SUA, într-un interval de 24 de ore
h
SURSE Un deținut de 31 de ani, găsit mort în celulă, la Penitenciarul Arad: Executa o pedeapsă de 16 ani și 8 luni pentru viol
economica.net
feminis.ro
h
Maurice Munteanu, despre problemele sale de sănătate: „Mă știau toate camerele de gardă”
h
Jennifer Lopez, din nou într-o relație?! Cine este bărbatul care i-ar fi cucerit inima
h
Christina Applegate dezvăluie că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă: „M-am întors de unde am plecat”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ