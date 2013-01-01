Fenechiu: Ipotezele că în PNL va fi dihonie foarte mare sunt ușor exagerate; lucrurile au început să se calmeze

'Cu siguranță va urma un congres al Partidului Național Liberal. Eu nu cred că va fi foarte repede, pentru că un congres trebuie pregătit și, în afară de treaba asta, este situația pe care o știți cu dosarele din instanță, care, mă rog, necesită în primul rând o analiză extrem de serioasă, care pentru ca să o faci și să o dezbați în cadrul partidului, aveai nevoie de puțină liniște. Iar acum, fiind partid de opoziție, probabil că o să avem și liniștea necesară și posibilitatea ca să ne aplecăm mai mult asupra partidului decât asupra guvernării', a explicat Daniel Fenechiu, la Senat.

El a spus că respectivul congres va viza noua structură de conducere a partidului.

'Congresul va fi, în primul rând, pentru aprobarea unor modificări statutare, care cu siguranță vor viza și noua structură de conducere. Evident că noua structură de conducere, cel care va prezenta lista câștigătoare, adică Ilie Bolojan, o să-și facă o echipă. Probabil că tot pe moțiune se va candida, pentru că așa prevede și statutul, care a fost invalidat de instanță din motivele cunoscute și probabil că și varianta viitoare de statut. Dar, una peste alta, eu cred că ipotezele celor care cred că în Partidul Național Liberal va fi dihonie foarte mare și urmează diverse lucruri cred că sunt ușor exagerate, pentru că, dacă ați observat, lucrurile au început să se calmeze, viața reintră în normalitate', a apreciat Fenechiu, admițând însă că vor exista 'ca în orice partid turbulențe'.

Legat de posibilitatea ca social-democrații să încerce să consolideze aripa pro-PSD din PNL, Fenechiu a spus: 'Ce ar câștiga?'.

'Nu cred că în momentul ăsta un PSD rațional, și vreau să vă spun, spre surprinderea multora, că eu cunosc mulți oameni raționali în PSD, chiar și în actualul Guvern, și-ar dori să genereze o problemă care va fi greu de recuperat, pentru că, în momentul în care intervii în viața internă a Partidului Național Liberal, va exista un feedback și feedback-ul poate fi (...): atacuri la Curte, moțiuni simple și alte lucruri. Și atunci, dacă vrei să guvernezi, trebuie să te ocupi de propria ta ogradă, să cauți soluții, să vii cu soluții, cu propuneri legislative bune, să cauți oameni valoroși, să-i pui să muncească, să lași PNL în pace', a susținut.

Întrebat dacă va exista o reconciliere în PNL cu aripa care îl contesta pe Ilie Bolojan sau este în continuare riscul de a fi dați afară din partid cei în cauză, Fenechiu a răspuns: 'Să știți că în orice partid politic, serios și pragmatic, toate reconcilierile sunt bazate pe forța pe care o au persoanele care vor să reconcilieze'.

'Atâta vreme cât însemni ceva pentru partid, cu siguranță ești un partener de discuții, în momentul în care ești doar un clevetitor sau o persoană care ataci conducerea din diferite motive, dar nu ai în spate nimic, atunci cred că nu e bine să te aștepți la reconcilieri, pentru că nu văd de ce ar fi o reconciliere', a adăugat el.

Întrebat dacă mai există riscul de a-i da afară pe contestatari, Daniel Fenechiu a menționat: 'Eu la Senat n-am dat afară pe nimeni'.

'Am efectuat o singură schimbare la nivelul unei comisii, atât, dar în rest nimic. Oamenii au rămas cu funcțiile care le-au avut și mie mi se pare foarte firesc', a apreciat liderul senatorilor PNL.

El nu a exclus posibilitatea că acești contestatari să se regăsească pe liste eligibile ale partidului la viitoarele alegeri. 'Dacă ai un județ în care e un președinte de consiliu județean, și toți parlamentarii sunt cu el și are nu știu câte zeci de primării în față, are forță, pot eu să...?', a spus Fenechiu.

Legat de faptul că Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a cerut demisia lui Ilie Bolojan din fruntea partidului, Daniel Fenechiu a precizat că organizația Cluj îl susține pe Ilie Bolojan, iar Tișe are 'o voce singulară'.

Întrebat în legătură cu reconcilierea lui Adrian Veștea cu conducerea partidului, Fenechiu a precizat: 'Domnul Veștea a fost ales prin vot uninominal, este președintele unei organizații, funcție de susținerea pe care o are în organizația domniei sale, cu siguranță va fi într-o situație sau în alta'.