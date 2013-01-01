Homepage » Actual

Fenechiu (PNL): Problemele ridicate de PSD au fost analizate de premier, se caută soluții

| 25 aug, 18:01

Problemele ridicate de PSD au fost analizate de premier și se caută soluții, a declarat, luni, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care consideră că Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se vor înțelege pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare.

 

'PSD a ridicat niște probleme legate în special de reforma administrației și de 'Anghel Saligny', ele au fost analizate de premier, se caută soluții. Nimeni nu-și dorește să blocheze 'Anghel Saligny', nimeni nu-și dorește să blocheze proiectele importante de infrastructură. În raport de putințele bugetare, proiectele trebuie să meargă mai departe. Deci, cu siguranță, tot ceea ce a solicitat PSD este analizat și eu cred că, în ultimă instanță, Bolojan și Grindeanu se vor înțelege pe pachetul 2, pentru că bănuiesc că problema pensiilor magistraților și a condițiilor de pensionare e o chestiune pe care o vrea întreaga Românie și fiecare partid s-a pronunțat în sensul ăsta. În ceea ce privește reforma statului și reforma administrației publice locale și administrației publice centrale și a unor reduceri de personal, pentru că avem un aparat extrem de stufos, există cred un consens. (...) Există niște neînțelegeri, dar ele vor fi depășite pentru că, dacă vrei cu adevărat să rezolvi problema, trebuie să depășești lucrurile mici care te despart', a afirmat Fenechiu, la Senat.
Potrivit acestuia, ideea de reformă are în prim plan reducerea deficitului bugetar și fiecare lună care trece nu face altceva decât să mențină cheltuielile și să nu permită reduceri.
'Pe noi ne bucură faptul că PSD revine la sentimente mai bune. Înțelegem că e o confruntare electorală în PSD, că urmează o dispută pentru președinție și că poziționarea în fața membrilor implică anumite măsuri care politic să dea foarte bine. Însă credem că cel mai important lucru este interesul României, să ne încadrăm în ținta de deficit pe care Guvernul și-a angajat-o. Ilie Bolojan, președintele nostru, a și declarat de altfel că, în momentul în care accepți o responsabilitate politică, trebuie să se subordonezi țării și nu unor interese de partid. (...) Cred că se va face angajarea, nu știu dacă săptămâna asta, cât despre deblocare, da, pentru pachetul 2 deblocarea se va produce, dar cred că și la pachetul 3 va exista o trenare. Deci, practic, până când se închide disputa în PSD, cred că aceste întârzieri vor persista', a susținut senatorul liberal.
El a adăugat că 'deranj' se simte peste tot - și la primarii PNL și la cei ai UDMR, USR și PSD, pentru că acolo unde se reduce aparatul administrativ 'îți pui niște oameni în cap'.
'Din punctul ăsta de vedere, e vorba, pur și simplu, de asumare, de a-ți asuma consecințele, pentru că, dacă vrei să faci o reformă, altfel nu se poate. Cred că în momentul în care cele patru partide au decis să aplice un proiect pentru România care să genereze reducerea deficitului bugetar și o reașezare a aparatului administrativ, cred că treaba asta nu se poate face până în septembrie. Cred că acest Guvern are șansă să treacă nu doar de septembrie, ci o perioadă destul de lungă. (...) Există o dispută între PSD și USR, inclusiv în ceea ce privește numărul de persoane care și-au depus CV-ul pentru a fi selectați pentru guvernanța corporativă. Cu siguranță, întotdeauna, adevărul e la mijloc, trebuie selectați oameni buni și trebuie analizată situația de la caz la caz', a indicat Daniel Fenechiu.

 

