Firea, despre cei care au votat împotriva lui Dragnea la CExN: Unitatea noastră nu este distructivă

Ea a arătat că există puncte de vedere "care nu sunt chiar atât de fidele, de exacte cu ceea ce se spune la nivel de conducere", dar, după ce se ia o decizie într-un for de conducere, aceasta trebuie respectată.



Întrebată dacă grupul celor care au votat vineri împotriva susţinerii lui Liviu Dragnea rămâne unit, Firea a precizat că acest grup este compus de fapt din 11 persoane, "poate chiar mai multe", dar unitatea acestora nu este una distructivă pentru PSD.



"Eu spun că sunt 11 şi poate chiar mai mulţi, pentru că au fost şi câţiva care au absentat motivat pentru că pierdeau avionul. Unitatea noastră nu este distructivă, nu este împotriva unei persoane, ci este - şi am afirmat-o - pentru îmbunătăţirea deciziilor în partid cu scopul ca guvernarea să fie şi mai performantă, coaliţia majoritară din Parlament să funcţioneze şi mai bine, iar ceea ce am promis la nivel central şi local pentru români să se ducă la îndeplinire, în paralel cu această luptă care este respectabilă şi care este legitimă de a pune capăt practicilor nedemocratice în ceea ce priveşte funcţionarea eficientă a actului de justiţie", a susţinut Gabriela Firea, înainte de începerea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, transmite Agerpres.



Vineri, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit un vot de susţinere din partea a 55 de membri ai CExN, doar 8 pronunţându-se împotrivă.

