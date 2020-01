Firea: ”E o campanie electorală la care participă pe bani publici cei mai mulţi membri ai Guvernului”

"Această precampanie electorală pentru alegerile locale e mult mai animată decât alegerile prezidenţiale. (...) E foarte trist ceea ce se întâmplă, pentru că aceşti demnitari ai statului român, începând cu premierul, continuând cu miniştrii cabinetului său sunt plătiţi de către noi toţi şi au salarii mari (...), folosesc maşini guvernamentale, birouri guvernamentale, au staffuri plătite din bani publici pentru a face campanie electorală doar pentru Primăria Capitalei, atât îi interesează. Eu cred că e un folos necuvenit şi anume unul electoral, folosind toate aceste resurse ale statului doar pentru a face campanie electorală în favoarea unui partid politic şi anume PNL. E o campanie electorală foarte urâtă, foarte murdară, la care participă pe bani publici cei mai mulţi membri ai Guvernului. Nu e normal într-o societate democratică", a spus Firea, la Antena 3.

Ea a afirmat că se doreşte "recucerirea Primăriei Capitalei de către PNL" şi că peste 15 ani Bucureştiul a fost condus de primari generali, edili de sectoare, consilieri generali şi locali, directori în Primăria Capitalei şi în toate subordonatele cu carnet de partid PNL sau simpatizanţi, în cazul în care erau funcţionari publici.

"De ce se doreşte recucerirea Primăriei Capitalei de către PNL. (...) Toţi vorbesc despre companiile municipale înfiinţate în mandatul meu. (...) Marile capitale europene funcţionează cu companii municipale pentru a face reduceri de cheltuieli la bugetul primăriei respective şi a avea servicii de bună calitate în beneficiul cetăţenilor. Şi pentru a anula toate contractele păguboase cu diferite firme, unele de apartament, care existau la Primăria Capitalei până să vin eu. (...) 4-5 companii, aceleaşi, au căpuşat peste 15 ani Primăria Capitalei şi toate subordonatele sale, de aceea e atât de mare disperarea pentru a anula aceste companii care lucrează în interesul bucureştenilor şi pentru a aduce din nou 4-5 clienţi politici care să ia contracte pe sub mână", a susţinut Firea.

În opinia sa, companiile municipale sunt esenţiale pentru modernizarea Bucureştiului.

"PSD va depune moţiune de cenzură pentru că acest Guvern şi-a călcat în picioare tot ceea ce a spus când era în opoziţie. Atunci ieşeau la televizor şi la tribuna Parlamentului şi promiteau că dacă vor ajunge la guvernare (...) vor face în aşa fel încât, aducând specialişti la Guvern şi în ministere, să vină cu soluţii (...) pentru îndreptarea economiei şi a se găsi bani pentru toate categoriile socio-profesionale, şi pentru cazuri sociale, şi pentru companii, şi pentru autostrăzi şi pentru spitale. E Guvernul nema, tot timpul nu am, nu sunt bani. Nu există aşa ceva. În momentul în care am avut creştere economică în jurul cifrei a 5%, acum avem creştere economică 2%, am ţinut un deficit la 2,9%, aşa cum prevăd cutumele europene, deficitul s-a dus acum peste 5, cifrele economice arată îngrozitor", a adăugat Firea, potrivit Agerpres.