Fost ministru al Educaţiei despre declaraţia pe propria răspundere: "Unele prevederi m-au oripilat efectiv"

"Elevul nu poate participa la şcoală dacă părintele nu semnează o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că copilul lui... Şi acolo sunt o mulţime de lucruri care sunt problematice. Tu ca părinte trebuie să declari că copilul tău nu s-a întâlnit cu nicio persoană care are COVID. De unde să ştii tu lucrul acesta?", a afirmat Miclea pentru RomâniaTV.net.

Mircea Miclea susţine că autorităţile îi cer părintelui "ceea ce el obiectiv nu poate face". "El nu poate să verifice dacă copilul lui s-a întâlnit sau nu cu o persoană infectată cu COVID. Unele prevederi m-au oripilat efectiv. Sunt unele lucruri cu ETC. adică îți asumi faptul că copilul tău nu are anumite simptome, apoi etc... Etc acela poate fi orice. Cum poţi tu ca autoritate să creezi o astfel de fişă?", s-a întrebat fostul ministru al Educaţiei.

Citeşte şi Ce spune ministrul despre declaraţia pe propria răspundere pentru redeschiderea şcolilor: Şi părinţii trebuie să îşi asume

Întrebat dacă vor putea fi aplicate regulile de distanţare în şcoli, Miclea susţine, în calitate de psiholog, copiilor le-ar putea fi indusă o "anxietate majoră".

"Sper ca Dumnezeu le va da minte şi nu vor veni cu o asemenea măsură formulată. Dacă se va aplica aşa ceva, atunci în faţa unui copil în formare problematizezi interacţiunile absolut fireşti, adică îi induci o anxietate majoră pentru lucruri minore care în sine nu prezintă pericol. Nu există date din literatură care să spună că schimbările de pixuri duc la creşterea riscului de infecţie, că atingerea a doi oameni sănătoşi, a doi copii sănătoşi duce la creşterea riscului. Induci o anxietate considerând că sunt pericole nişte comportamente minore care, pe baza a ce ştim acum, nu prezintă pericol", a explicat Mircea Miclea.

Citeşte şi Anul şcolar va începe cu modificări aduse la Legea Educaţiei: Numărul maxim de elevi dintr-o clasă scade

loading...