Fostul ministru Marius Budăi cere susținere pentru majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie

| 11 noi, 18:54

Fostul ministru al Muncii, deputatul social-democrat Marius Budăi, cere liberalilor să susțină majorarea salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026

 

El a făcut, marți, un apel către președintele filialei din Botoșani a Partidului Național Liberal (PNL), Valeriu Iftime, care este și președinte al Consiliului Județean, să insiste pe lângă premierul Ilie Bolojan pentru creșterea nivelului minim al salarizării.
'Voi insista pentru creșterea salariului minim din ianuarie 2026, până în ultimul moment, când se va lua decizia finală. Ca atare, astăzi îi adresez un apel președintelui PNL Botoșani, domnul Valeriu Iftime, să fie alături de mine în acest demers. Îmi amintesc că s-a prezentat ca un bun prieten al domnului prim-ministru Bolojan. Poate contează dacă îl sună pe prietenul său să îi prezinte situația reală, de la noi din Botoșani, unde avem mulți tineri, dar și persoane mai în vârstă, care lucrează pe salariul minim. Pentru acești oameni chiar contează un plus la salariul obținut cu muncă multă. Mai ales după creșterile de prețuri în urma majorării TVA', a scris Budăi, pe pagina sa de Facebook.
Totodată, el a punctat că, 'în această chestiune', atât social-democrații, cât și liberalii ar trebui să fie de aceeași baricadă.
'Domnule președinte Iftime, știu că ați fost om de afaceri și un reprezentant al patronatului care, în general, se opune majorării salariului minim. Înțeleg bine că, în business, profitul e pe primul loc. Acum însă, sunteți președintele ales al Consiliului Județean și cred că, de această dată, pe primul loc ar trebui să fie oamenii care v-au votat. Deci fac un apel la dumneavoastră în această calitate de ales al comunității noastre. Vorbiți cu domnul prim-ministru, prietenul dumneavoastră, vorbiți cu parlamentarii PNL din Botoșani, vorbiți la dumneavoastră în partid la centru! Haideți să fim de aceeași baricadă în această chestiune! Chiar ar conta pentru mulți dintre botoșănenii care ne-au votat', a mai transmis fostul ministru.

 

Marius Budăi

