Moscova, gata să discute cu SUA după afirmațiile lui Trump privind ''teste nucleare'' secrete ruse

Eforturile făcute de Donald Trump pentru a pune capăt conflictului în Ucraina, declanșat de Moscova în februarie 2022, se află într-un punct mort.

''Suntem gata să discutăm asupra suspiciunilor pe care colegii noștri americani le-au ridicat cu privire la faptul că noi am face ceva în secret, în adâncul pământului'', a declarat șeful diplomației ruse Serghei Lavrov, în timpul unei întâlniri cu media ruse, de la care au fost transmise imagini pe canalele de stat.

Lavrov a respins și acuzațiile făcute de președintele american săptămâna trecută, conform cărora Rusia și China ar întreprinde teste nucleare subterane fără a informa despre ele.

Beijingul a replicat foarte repede că nu mai efectuează niciun test nuclear.

Șeful diplomației ruse a explicat de asemenea că SUA puteau să verifice dacă Rusia a întreprins vreun test cu încărcătură nucleară datorită sistemului mondial de supraveghere seismică.

''Celelalte teste, fie că sunt subcritice sau fără reacție nucleară în lanț, fie că sunt teste cu rachete purtătoare, nu au fost niciodată interzise'', a adăugat el.

Donald Trump a formulat aceste acuzații împotriva Chinei și Rusiei după ce amânase până la o dată neprecizată o întrevedere cu Vladimir Putin, anunțată inițial la Budapesta, asupra reglementării războiului din Ucraina.

Însă, potrivit lui Lavrov, cele două dosare nu au nicio legătură între ele. ''Eu nu aș amesteca problema testelor nucleare cu cea a summitului de la Budapesta'', a declarat el.

Cu toate acestea, ministrul care exercită cel mai lung mandat din istoria rusă modernă a lăsat deschisă ușa pentru un summit între președintele rus și cel american.

''Noi suntem gata să discutăm cu colegii noștri americani despre reluarea lucrărilor pregătitoare pentru summitul propus între liderii Rusiei și SUA'', a afirmat el.