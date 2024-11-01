Președintele se întâlnește, miercuri, cu liderii coaliției și cu reprezentanți ai magistraților
Președintele Nicușor Dan se întâlnește, miercuri, la ora 16:00, cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni, arată agenda șefului statului.
El a avut o discuție privind pensiile procurorilor și judecătorilor și marți.
Înaintea acesteia, a afirmat că pensiile magistraților au devenit subiect de 'campanie politică', iar procurorii și judecătorii sunt 'vinovați de serviciu'.
'Din cauza acestei campanii politice, ei (magistrații - n.r.) au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal', a declarat șeful statului.
Vinerea trecută, șeful statului a afirmat că discuțiile pe această temă se apropie de 'un compromis'.
'Din informațiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuție și evident că n-o să vă spun eu acum care este poziția fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care țin de activitatea curentă, o începere de discuție pe bugetul 2026', a spus Nicușor Dan atunci.
Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, președintele a transmis că 'trebuie fim optimiști' în această privință.
