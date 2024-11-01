Fritz: România a arătat că e un aliat de încredere; sper să vedem în curând și beneficii concrete

El își exprimă speranța ca țara noastră să vadă în curând 'beneficii concrete', inclusiv în ce privește programul Visa Waiver.

'Parlamentul a votat azi în favoarea deciziei CSAT de a permite mai multor forțe americane accesul pe teritoriul României. Și parlamentarii USR au votat pentru. Avem un Acord de Parteneriat Strategic România-SUA și, ca membri NATO, suntem parte dintr-o echipă care se protejează reciproc', a scris liderul USR, miercuri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a arătat că e un 'aliat de încredere, care înțelege mizele internaționale' și acționează în consecință.

'Sper să înțeleagă și administrația americană acest lucru și să vedem în curând și beneficii concrete pentru România. Inclusiv în programul Visa Waiver, unde diplomația românească a mai avansat în discuții', a menționat Fritz.

În opinia sa, sunt legitime criticile la adresa războiului din Iran, dar decizia CSAT aduce 'mai multă siguranță și securitate' prin prezența forțelor americane.

'Bineînțeles că este legitim ca războiul din Iran, care nu este al nostru, să fie criticat. Dar trompetele care acum agită spiritele cu scenarii apocaliptice care bagă frica în oameni fac de fapt jocul Rusiei. Rusia își dorește o Românie cât mai slabă și cât mai izolată. Noile capacități militare care vor fi staționate la noi sunt defensive. Decizia de azi ne aduce mai multă siguranță și securitate, tocmai prin prezența forțelor americane', consideră liderul USR.