Fritz: România a arătat că e un aliat de încredere; sper să vedem în curând și beneficii concrete
Președintele USR, Dominic Fritz, apreciază că România a arătat că este un aliat de încredere, susținând accesul mai multor forțe americane pe teritoriul țării.
El își exprimă speranța ca țara noastră să vadă în curând 'beneficii concrete', inclusiv în ce privește programul Visa Waiver.
'Parlamentul a votat azi în favoarea deciziei CSAT de a permite mai multor forțe americane accesul pe teritoriul României. Și parlamentarii USR au votat pentru. Avem un Acord de Parteneriat Strategic România-SUA și, ca membri NATO, suntem parte dintr-o echipă care se protejează reciproc', a scris liderul USR, miercuri, pe Facebook.
Potrivit acestuia, România a arătat că e un 'aliat de încredere, care înțelege mizele internaționale' și acționează în consecință.
'Sper să înțeleagă și administrația americană acest lucru și să vedem în curând și beneficii concrete pentru România. Inclusiv în programul Visa Waiver, unde diplomația românească a mai avansat în discuții', a menționat Fritz.
În opinia sa, sunt legitime criticile la adresa războiului din Iran, dar decizia CSAT aduce 'mai multă siguranță și securitate' prin prezența forțelor americane.
'Bineînțeles că este legitim ca războiul din Iran, care nu este al nostru, să fie criticat. Dar trompetele care acum agită spiritele cu scenarii apocaliptice care bagă frica în oameni fac de fapt jocul Rusiei. Rusia își dorește o Românie cât mai slabă și cât mai izolată. Noile capacități militare care vor fi staționate la noi sunt defensive. Decizia de azi ne aduce mai multă siguranță și securitate, tocmai prin prezența forțelor americane', consideră liderul USR.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Nicușor Dan: Nu e acceptabil ca decizia Consiliului European privind împrumutul acordat Ucrainei să fie contestată ulterior
12 mar, 18:52
Bolojan: Nu mai putem direcționa bani către mecanisme 'suveică' doar pentru a se lua banii de la stat
12 mar, 19:07
PSD: Miniștrii social-democrați vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de Bolojan
12 mar, 19:00
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Kate Winslet în discuţii pentru a juca în „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” alături de Andy Serkis
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57