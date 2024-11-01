Gavrilă (POT): În niciun caz nu vom fi cei care să blocăm formarea unui Guvern

'Țara este blocată și este incredibil să vedem partide politice care nu pot trece peste anumite orgolii, interese. (...) Este inacceptabil! Așadar avem un mesaj pentru partidele politice - trebuie să se facă un Guvern, trebuie deschidere și trebuie toată lumea să înțeleagă că nu sunt aici doar pentru ei. Sunt aici pentru țară', a spus aceasta.

Anamaria Gavrilă a transmis că POT nu va bloca formarea unui Guvern.

'Este nevoie de deschidere și de toate partidele politice și oamenii din Parlament să înțeleagă că este nevoie de un Guvern. Noi, POT, suntem aici pentru că vrem să ajutăm și în niciun caz nu vom fi cei care să blocăm formarea unui Guvern', a afirmat ea.