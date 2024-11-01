Homepage » Actual

Ghinea (USR): Propunere legislativă pentru combaterea propagandei comuniste

03 dec, 17:50

Instrumente de combatere a discursului și propagandei comuniste vor fi incluse într-o propunere legislativă a unui grup de parlamentari USR, a anunțat, miercuri, senatorul Cristian Ghinea.

 

'Va fi o reparare a faptului că avem reglementări pe partea de combatere a propagandei legionare și fasciste, dar nu avem și pe partea de combatere a propagandei comuniste. Dilema - este o greșeală sau o omisiune? Avem instrumente de a combate doar una dintre extremele totalitare', a afirmat Ghinea, la Senat, la dezbaterea 'Ignoranța naște dictatură - lecția brutală a comunismului în România'.
Deputata USR Corina Atanasiu a precizat că ideea acestei inițiative legislative a apărut în urma unei discuții cu un tânăr despre comunism și despre nostalgicii acestei perioade întunecate.
'Eu sunt speriată, vă spun sincer, și cred că trebuie să fim noi toți, și trebuie să găsim instrumente care să combată acest fenomen. Un studiu relevă că 55% din populație susține că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine. Înseamnă că avem și tineri care visează după comunism și trebuie să facem ceva până să ne vedem copiii purtând tricouri cu Ceaușescu sau cu secera și ciocanul', a transmis Atanasiu.
Potrivit senatorului USR Remus Negoi, legea trebuie să transmită mesajul 'corect'.
'Nostalgia comunistă apare mai ales în rândul persoanelor care au trăit în comunism și care, făcând comparație cu ce se întâmplă în perioada post-decembristă, spun sau transmit mesaje de nostalgie a comunismului. (...) Mesajele care se propagă în rândul tinerilor trebuie să fie corecte, să arate că perioada comunistă a fost, probabil, cea mai groaznică perioadă din istoria recentă a României. O spun fără rezerve, fără să clipesc. Scopul unei astfel de inițiative legislative este incriminarea comunismului, așa cum sunt incriminate celelalte curente care au făcut atât de mult rău țării noastre, să rezulte o lege aplicabilă care să transmită mesajul corect, mai ales în rândul celor tineri', a spus Remus Negoi.
Vicepreședintele CNA, Alexandru Jucan, a atras atenția că doar 10 - 15% dintre tineri încearcă să verifice informația pe care o primesc pe platformele sociale.
'Combaterea nu poate fi făcută pe ansamblul societății românești, ci trebuie să meargă la țintă, acolo unde sunt tranșeele de dezinformare, tranșeele de susținere a acestor narative. (...) Negarea crimelor comunismului nu are legătură cu libertatea de exprimare', a transmis Jucan.

 

