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Gorghiu: Ar fi fost mai bine pentru PNL să fie votat Guvernul Veștea sau că alege Opoziția?

| 14 oct, 16:24

Deputata liberală Alina Gorghiu se întreabă dacă nu ar fi fost mai bine pentru PNL să fie votat Guvernul Veștea, în condițiile în care, în prezent, partidul decide să voteze un Cabinet PSD cu un premier tehnocrat, Luca Niculescu, și alege Opoziția.

 

'Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cât cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri. Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru ca am votat un Guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în Guvern. Astăzi, PNL decide să voteze un Guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu, și Guvern PSD. Cine a greșit, o fi cineva care trebuie să își ceară scuze, ar fi fost mai bine să fie votat Guvernul Veștea pentru PNL sau e mai bine că PNL alege Opoziția?', a scris Gorghiu, miercuri, pe Facebook.
Ea a adăugat că la aceste întrebări răspunsul 'și-l dă fiecare', dar parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare. 'La final va fi Guvern. Măcar atât!', a adăugat liberala.
Alina Gorghiu face parte din grupul contestatarilor conducerii PNL, care a votat Guvernul Veștea, fiind și propusă să facă parte din acest Cabinet.

 

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