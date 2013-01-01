Homepage » Actual

Grindeanu: Democrația de care ne bucurăm cu toții - adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al PSD

| 07 aug, 17:12

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că 'democrația de care ne bucurăm cu toții' este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al partidului, primul președinte ales al României, Ion Iliescu.

 

Acesta a transmis un mesaj după înmormântarea fostului șef de stat Ion Iliescu.
'Astăzi se încheie un capitol definitoriu pentru istoria recentă a României. Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat, primul președinte ales al României! Drum lin, domnule Președinte', a scris Grindeanu pe Facebook.
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.
Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.
Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

iliescu

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național în România

07 aug, 17:02
Citeşte mai departe
iohannis

Klaus Iohannis, după moartea lui Ion Iliescu: Mandatele sale de preşedinte au avut un impact semnificativ asupra României

06 aug, 17:33
Citeşte mai departe
nastase

Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: A fost un lider foarte important pentru România

07 aug, 17:07
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

„Ducesa dificilă” Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Bolojan
Bolojan: Va trebui să ne restrângem tot ce înseamnă cabinete, tot ce înseamnă funcții
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
DOCUMENT Guvernul umblă serios la pensiile private: Se introduc noi condiții pentru a-ți putea retrage banii
h
Descoperire fascinantă de la MIT: Mintea are un 'cod secret' și două hărți pentru realitate - una pentru lucruri, alta pentru substanțe
h
SUA întârzie aplicarea acordului privind tarifele vamale de 15%, iar Comisia Europeană pare nedumerită. Ar fi trebuit să intre în vigoare astăzi
economica.net
feminis.ro
h
„Ducesa dificilă” Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare
h
Femeile cu mai mulți copii prezintă un risc de cancer mai scăzut, potrivit unui studiu norvegian
h
„Ziua AUREI” – prima campanie din România în care un avatar AI îți oferă cadouri și produse direct din WhatsApp
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ