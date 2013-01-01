Grindeanu: Democrația de care ne bucurăm cu toții - adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al PSD
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că 'democrația de care ne bucurăm cu toții' este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al partidului, primul președinte ales al României, Ion Iliescu.
Acesta a transmis un mesaj după înmormântarea fostului șef de stat Ion Iliescu.
'Astăzi se încheie un capitol definitoriu pentru istoria recentă a României. Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat, primul președinte ales al României! Drum lin, domnule Președinte', a scris Grindeanu pe Facebook.
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.
Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.
Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național în România
07 aug, 17:02
Klaus Iohannis, după moartea lui Ion Iliescu: Mandatele sale de preşedinte au avut un impact semnificativ asupra României
06 aug, 17:33
07 aug, 17:07
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57