Grindeanu, după accidentul feroviar de la Galaţi: Poate fi acoperită această tragedie prin demisia directorului general

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă a avut o discuţie cu directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, după producerea accidentului de la Galaţi.

“Sâmbătă seară, la cinci minute, cred, după accident, am fost informat, nu de către dânsul, ci de către ISU, de către domnul Arafat de producerea acestui accident. Am cerut date de la domnul Arafat. Mi le-a furnizat atâtea câte ştia. Primul om pe care l-am sunat a fost directorul general Preoteasa care a şi mers în acea seară la Galaţi. Am vorbit de mai multe ori. De altfel, şi acum se află la Galaţi domnul Preoteasa”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă este certat cu Traian Preoteasa şi dacă are o problemă cu directorul CFR Călători, ministrul Transporturilor a răspuns: “Nu îmi permit din această postură de ministru să fiu certat sau să fiu prieten cu unii sau alţii. Trebuie să evaluez dacă un director, un secretar de stat, un director adjunct îşi face treaba sau nu”.

El a mai fost întrebat câte accidente feroviare au avut loc în ultima lună.

“Incidente feroviare sunt foarte dese şi acest lucru îl ştiţi. Din fericire, sunt fără victime. O companie dacă vrem să o aşezăm pe baze corecte, asta s-a reproşat ani de zile, că nu se aplică 109 la companiile de stat. Am făcut acest lucru şi aşa cum ştiţi acest Consiliu de Administraţie selectat pe legea 109 că este în plin proces de a selecta un nou director general. Domnul Preoteasa nu are în acest moment mandat de patru ani, conform 109. Singurii care au mandat pe 109 în acest moment sunt cei din Consiliul de Administraţie. Atributul Consiliului de Administraţie este să selecteze un nou director general pe următorii patru ani pe legea 109”, a mai transmis Grindeanu.

El a mai afirmat că demisia unui director sau a unui ministru nu rezolvă această problemă.

“Un om poate să îşi dea demisia, că vorbim de director general la CFR Călători, că vorbim de miniştri, nimeni nu este de neînlocuit şi nimeni nu este perfect. Lucrurile astea în schimb nu rezolvă problema. Toate aceste lucruri care de aproximativ 30 de ani nu s-au rezolvat în România. De 30 de ani există subfinanţarea acestui sistem feroviar şi nu doar subfinanţare. Aceste lucruri nu se rezolvă printr-o demisie sau alta. Se acoperă poate aşa să zicem o emoţie de moment, dar nu e soluţia care să ducă la rezolvarea problemei de fond. Poate fi acoperită această tragedie prin demisia directorului general sau a unui ministru. Şi mediatic poate fi acoperită. Dar rezolvă problema? Nu cred că rezolvă problema”, a afirmat Grindeanu, care a mai precizat că de 20 ani nu s-a cumpărat nicio garnitură de tren nouă în România.