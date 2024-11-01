Grindeanu îi cere lui Bolojan să ia în calcul soluțiile PSD pentru atenuarea creșterilor de preț la carburanți
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, joi, premierului Ilie Bolojan să analizeze soluțiile la care au lucrat deja miniștrii social-democrați pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți.
'România are nevoie de un Guvern funcțional care să poată reacționa rapid la șocurile economice globale. Miniștrii PSD au lucrat deja la mai multe soluții pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți', a spus Grindeanu într-un mesaj video publicat pe Facebook.
El a adăugat că atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii sunt pregătiți să îi prezinte premierului aceste soluții.
'Îi solicit prim-ministrului să analizeze și Guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile', a conchis acesta.
