Grindeanu: Le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu

'Toți colegii și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice. (...) Legat de Luca Niculescu pot să vă spun că nu am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politice falimentare marca Bolojan. În acest sens, le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. (...) Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD', a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al partidului.