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Grindeanu spune că PSD nu va susține un Guvern tehnocrat sau unul hibrid

| 12 oct, 19:39

 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va susține un Guvern tehnocrat sau un Guvern hibrid, format din miniștri social-democrați și tehnocrați.

 

 

 

Într-o conferință de presă la sediul central al PSD, Grindeanu a fost întrebat dacă exclude sub orice formă ca PSD să ofere sprijin pentru un Guvern tehnocrat sau pentru un Guvern hibrid, din care să facă parte miniștri social-democrați și tehnocrați.
'Da. (...) Mandatul larg de negociere dat conducerii PSD este în sensul de a avea o guvernare, cum să spun, transparentă, asumată, nu o guvernare urmare a unui vot conjunctural, doar de învestire a acelui Guvern. Putem să avem această majoritate de 233 de voturi, să spunem, printr-un vot conjunctural în Parlament, dar care nu dă forța acelui Guvern. Ceea ce cerem noi este să existe o majoritate transparentă, asumată și să avem acel program de guvernare, așa cum știți, care să schimbe direcția în care mergem în acest moment. Orice alte lucruri sunt în afara mandatului nostru', a afirmat Grindeanu.
Acesta a fost întrebat, de asemenea, dacă ar fi de acord cu varianta propusă de liderul USR, Dominic Fritz, aceea a unei rotative guvernamentale cu PNL, USR, UDMR la început, iar după șase-opt luni să vină PSD cu propriul Guvern.
'Eu nu cred în chestiuni propuse de Dominic Fritz, dați-mi voie să fiu sceptic. (...) În acest moment, nu văd de ce ar putea fi o chestiune (rotativa guvernamentală - n.r.), așa cum am cerut, cu o majoritate solidă, asumată, transparentă în Parlament și care să reziste la provocările care vor veni în Parlament. Dar hai să dau o nuanță. Nu o exclud total, ca să nu fie chiar așa drastic acest verdict al meu. Vedem', a spus el.
Președintele PSD a precizat că social-democrații nu vor oferi voturi în Parlament unui Guvern din care să facă parte USR.

 

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