Guvern: Stimulent de 5.000 de lei pentru media 10 la Bacalaureat; 2.000 de lei, pentru media 10 la Evaluarea Națională

De asemenea, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor beneficia de un stimulent financiar în valoare de 2.000 de lei, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv.

'Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din anul 2026, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional', transmite sursa citată.

Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Suma totală necesară pentru acordarea stimulentelor este de 474.000 de lei, din care 14.000 de lei pentru absolvenții clasei a VIII-a și 460.000 de lei pentru absolvenții de liceu. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026 și nu generează un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

În anul 2026, 7 absolvenți ai clasei a VIII-a și 92 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenele naționale.

'Prin această măsură, Guvernul urmărește să încurajeze absolvenții cu rezultate remarcabile să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic', se mai arată în comunicat.