Iohannis: ”Nu am propus Guvernului sau premierului în niciun fel demisia, discutăm pe oportunităţi politice!”

"Noi discutăm pe oportunităţi politice şi, dacă voi cere eu vreodată unui guvern demisia, veţi auzi acest lucru de la mine", afirmă Iohannis. El mai spune că alegerile anticipate trebuie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine. "După părerea mea este imposibil de gestionat un an întreg cu aşa mare majoritate pesedistă în Parlament", consideră Iohannis.

Preşedintele a mai anunţat că, în foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislaţie pentru alegerea primarilor în două tururi, dar a refuzat să detalieze dacă acest lucru se va întâmpla prin asumarea răspunderii sau printr-o ordonanţă de urgenţă. Iohannis susţine desfiinţarea Secţiei speciale, dar acest lucru trebuie făcut prin procedură parlamentară. ”Asta este foarte clar”, a spus şeful statului, precizând că o Ordonanţă de Urgenţă în acest domeniu este exclusă.

"Eu nu am propus în niciun fel Guvernului sau premierului demisia. Noi discutăm pe oportunităţi politice şi, dacă voi cere eu vreodată unui guvern demisia, veţi auzi acest lucru de la mine. Vă amintiţi că am cerut demisia unor guverne, câteodată cu succes, câteodată demisia a venit puţin mai târziu. Nu am discutat acest aspect", a declarat preşedintele după două zile de în care a avut întrevederi cu premierul sau cu premierul şi cu miniştri ai Cabinetului Orban.

El a menţionat că preferă alegerile anticipate.

"Pot să vă spun că am o variantă preferată care se numeşte alegeri anticipate", a afirmat Iohannis.

Referitor la o variantă de premier, Iohannis a declarat: "Vom ajunge în această soluţie şi atunci veţi vedea foarte concret cum vom aborda discuţiile".

Iohannis a mai spus că alegerile anticipate se impun dintr-un motiv foarte clar şi foarte simplu.

"Am avut în 2019 alegeri care au fost câştigate net de PNL şi pierdute de PSD, am avut alegeri prezidenţiale care au fost net câştigate de mine, ca şi reprezentant sau ca şi candidat al Partidului Naţional Liberal, şi au fost clar pierdute de PSD. Toate, dar absolut toate sondajele din ultima vreme arată că românii îşi doresc o schimbare o schimbare inclusiv în Parlament, românii îşi doresc ca PSD să plece de la putere şi trebuie să fim foarte realişti. Am câştigat europarlamentarele, am câştigat prezidenţialele, însă în Parlament sunt tot aceiaşi parlamentari care au fost aleşi în 2016 şi PSD are un număr foarte mare de parlamentari şi PSD nu doreşte să lase puterea din mână şi atunci este natural, în această situaţie în care românii îşi doresc o schimbare, au spus-o la fiecare alegere, să purcedem cât mai repede la alegeri parlamentare", a declarat şeful statului.

El a precizat că alegerile trebuie făcute câte mai repede.

"După părerea mea este imposibil de gestionat un an întreg cu aşa mare majoritate pesedistă în Parlament, în condiţiile în care de anul trecut deja românii au spus clar nu PSD-ului la putere. Sigur, auzim tot felul de retorici şi de la PSD şi de la alte partide, fiecare vine cu sfaturi aşa cum cred că trebuie să fie făcută politica, dar eu vă spun foarte clar: semnalele date de români sunt evidente şi alegerile trebuie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu se intră într-o criză politică, se intră într-o procedură care face ca românii să îşi poată exprima votul şi pentru Parlament", a afirmat Iohannis, potrivit News.ro.

- Preşedintele a anunţat că Guvernul va promova în foarte scurt timp o legislaţie pentru alegerea primarilor în două tururi, fără a preciza prin ce procedură va face acest lucru

”În foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislaţie pentru alegerea primarilor în două tururi”, a anunţat, miercuri, Klaus Iohannis, într-o conferinţă de presă.

Întrebat sub ce modlitate va face acest lucru Guvernul, Iohannis a spus: Veţi observa direct, atunci când urmăriţi activitatea Guvernului”.