Ionel Bogdan (PNL): PSD preferă blocajul și alege să prelungească criza pe care a declanșat-o în mai

Liberalul a precizat că susținerea parlamentară pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan trebuie discutată în Parlament, nu la sediile partidelor.

'Când nu vrei să discuți despre fond, inventezi pretexte. Exact asta face PSD acum: în loc să discute despre programul de guvernare și despre susținerea parlamentară, caută motive artificiale pentru a evita o discuție serioasă. Să o luăm pe rând. Liniile directoare ale programului de guvernare au fost prezentate în cursul zilei de astăzi public, românilor, așa cum era normal. Înțelegem că Sorin Grindeanu și-a setat un deadline pentru a primi programul de guvernare și că acest termen a expirat foarte repede. Va primi liniile programului în cursul zilei de astăzi', a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

El a arătat că, 'așa cum premierul desemnat a avut discuții cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale la Parlament, așa poate discuta și cu PSD'.

'Nu există un tratament diferit pentru PSD. Susținerea parlamentară se discută în Parlament, nu la sediile partidelor', a adăugat liberalul.

Ionel Bogdan a susținut că este prematură solicitarea demisiei lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European înainte de votul de învestitură.

'Mai întâi trebuie să avem votul Parlamentului și apoi să discutăm despre pașii care urmează. Există o inconsecvență evidentă în solicitarea demisiei. În trecut, Sorin Grindeanu spunea că va demisiona de la conducerea CJ Timiș numai după depunerea jurământului la Cotroceni. Acum solicită ca premierul desemnat să demisioneze din Parlamentul European înainte de votul de învestitură. Când Eugen Tomac a fost desemnat premier, PSD nu i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European înainte de votul de învestitură. Acum, PSD inventează o condiție pe care nu a considerat-o necesară atunci. Asta nu mai este doar o dublă măsură. Arată că, în cazul lui Siegfried Mureșan, PSD caută pretexte pentru a evita o discuție serioasă despre programul de guvernare și despre susținerea parlamentară', a adăugat Ionel Bogdan.

El a mai afirmat că Siegfried Mureșan are ca obiectiv principal, pe plan extern, apărarea intereselor României în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, a căror miză pentru România depășește 60 de miliarde de euro. Potrivit lui Bogdan, Mureșan poate face acest lucru atât din poziția de negociator-șef al Parlamentului European, pe care o deține în prezent, cât și din funcția de prim-ministru.

'Nu vom pune în pericol acest obiectiv pentru că așa vrea Sorin Grindeanu. Adevărul este clar. PSD preferă blocajul și alege să prelungească criza pe care a declanșat-o în mai. Sorin Grindeanu refuză practic orice discuție serioasă despre România', a mai transmis purtătorul de cuvânt al PNL.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că premierul desemnat Siegfried Mureșan ar trebui să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că își dorește să devină prim-ministru și că își asumă responsabilitatea pentru România.

Grindeanu a mai spus că îl așteaptă pe premierul desemnat, Siegfried Mureșan, la sediul partidului, când acesta se va simți pregătit pentru o discuție serioasă despre programul de guvernare.