Rogobete spune că spitalele intră în colaps și cere Guvernului să aloce bani din Fondul de rezervă

Rogobete a susținut miercuri, într-o conferință de presă, că 'dezechilibrul financiar din sistemul de sănătate capătă o amploare tot mai mare'.

'Ieri am discutat cu o serie de manageri de spitale, spitale universitare, spitale județene, dar și spitale mai mici. Unitățile de primiri urgențe, din păcate, nu mai au materiale decât până la finalul lunii. În multe spitale, și aici aș face o mențiune, în ultimii 10 ani de zile, nu au fost scoase materiale din stocurile de rezervă pentru calamități, pentru utilizarea lor în unitățile de primiri urgențe. De asemenea, în această dimineață a fost raportat că 17 servicii de ambulanță județene nu mai au fonduri pentru combustibili. Acestea se termină la finalul lunii și este imperios necesar ca rectificarea să poată avea loc cât mai repede. În weekend am vizitat spitale în județul Hunedoara, dar și în județul Prahova și peste tot există această problemă generalizată', a afirmat Rogobete.

El a adăugat că 'problema cea mai mare este că se suprapune cu o diminuare a fondurilor substanțială în zona de anestezie - terapie intensivă, pentru programele naționale de acțiuni prioritare'.

'Mai exact, pacienții internați în ATI, pacienții cu AVC, pacienții cu infarct miocardic acut, politraumele arsurile grave, toate aceste programe sunt afectate de lipsa rectificării. Solicit public ca Guvernul demis și ca premierul demis Ilie Bolojan să suplimenteze de urgență, din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, fondurile Ministerului Sănătății și fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru ca spitalele și pentru ca sistemul medical de urgență să nu intre în colaps', a afirmat social-democratul.

Rogobete a spus că 'situația este gravă, fără precedent' și 'trebuie luată și tratată cu seriozitate, pentru că de data aceasta lipsurile se văd în interiorul spitalelor'.

El a dat ca exemplu Institutul 'C.C. Iliescu' din București, cel mai mare institut de boli cardiovasculare și transplant cardiac din România, unde Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru luna septembrie, pentru cele mai mari programe, de chirurgie cardiacă deschisă și alte proceduri specifice cordului, nu a alocat nici măcar un leu.

'Este fără precedent ce se întâmplă. Începând de vineri, Institutul 'C.C. Iliescu' din București va sista intervențiile elective și va trata doar urgențele și alea până când stocurile se vor epuiza', a mai arătat Rogobete.

Potrivit acestuia, Ministerul Sănătății nu a dat niciun răspuns în ultimele două săptămâni, de când a început această criză.

'Vă aduceți cu toții aminte, cum președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, acum două săptămâni, era la televizor și spunea că totul este în regulă, că nu este nicio problemă și că această criză a medicamentelor este de fapt una inventată. Iată că la două săptămâni distanță, sistemul de sănătate urlă - și urlă pe bună dreptate - pentru că nu mai au cu ce să-și trateze pacienții critici din urgență', a mai susținut Alexandru Rogobete.

El a consideră că 'această criză poate fi rezolvată astăzi dacă premierul Ilie Bolojan alocă, din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, sume dedicate pentru serviciul de ambulanță și unitățile de primiri urgență'.

'Și rectificarea ar dura. Cel mai rapid - ca problema acută să fie rezolvată - este alocarea din Fondul de rezervă. Nu mai putem aștepta, pentru că și o rectificare nu se face peste noapte și aia durează măcar o săptămână, dacă nu mai mult. Or, dacă spitalele nu primesc finanțare cât mai repede, în săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, nu vor avea timp să achiziționeze materialele. Gândiți-vă că, chiar dacă se alocă fila de buget astăzi, până comandă materialele, până se pun comenzile, până se livrează mai durează câteva zile, deci nu mai este timp de discuții politice și de planuri politice și de nimic. În domeniul sănătății avem nevoie cât mai urgent de o alocare rapidă din Fondul de rezervă', a subliniat Rogobete.