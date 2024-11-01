Ionuț Moșteanu: MApN a semnat contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon
Ministerul Apărării Naționale a semnat luni contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos la prețul simbolic de 1 euro, a anunțat ministrul Ionuț Moșteanu, care a precizat că aparatele de zbor vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire.
'Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni. Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor', a scris ministrul Apărării, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, proiectul reflectă încrederea partenerilor olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române.
'Le mulțumesc tuturor celor implicați - echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi - pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces. România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide și în oameni bine pregătiți. F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române', a transmis Moșteanu.
