Homepage » Actual

Ionuț Moșteanu: MApN a semnat contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon

| 03 noi, 18:15

Ministerul Apărării Naționale a semnat luni contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos la prețul simbolic de 1 euro, a anunțat ministrul Ionuț Moșteanu, care a precizat că aparatele de zbor vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire.

 

'Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni. Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor', a scris ministrul Apărării, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, proiectul reflectă încrederea partenerilor olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române.
'Le mulțumesc tuturor celor implicați - echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi - pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces. România continuă să investească în apărare, în parteneriate solide și în oameni bine pregătiți. F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române', a transmis Moșteanu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

mosteanu

Ionuț Moșteanu: MApN a semnat contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon

03 noi, 18:15
Citeşte mai departe
nazare

Nazare: Cheltuielile de personal sunt în scădere în trimestrul III; ANAF a depășit planul la încasări

03 noi, 18:20
Citeşte mai departe
simion

George Simion, singurul candidat pentru președinția AUR, la Congresul din 30 noiembrie

03 noi, 18:17
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Prințul William câștigă un proces privind încălcarea vieții private intentat unei reviste franceze

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ucrainenii au găsit punctul slab al Rusiei, iar Moscova se vede nevoită să își facă o nouă unitare militară
h
Misiune grea pentru Marcel Ciolacu: PNL și USR și-au dat mâna împotriva PSD la alegerile locale din Buzău
h
Jurnalistul Charlie Ottley, român cu acte în regulă. Când depune jurământul
economica.net
feminis.ro
h
Prințul William câștigă un proces privind încălcarea vieții private intentat unei reviste franceze
h
Johnny Depp donează 65.000 de dolari pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundații
h
Retragerea titlurilor deținute de prințul Andrew nu le va afecta pe prințesele Beatrice și Eugenie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ